Lista marek z Państwa Środka obecnych na polskim rynku stale się powiększa. Na targach Poznań Motor Show miała miejsce kolejna premiera. Na polskich drogach niebawem zobaczymy auta marki Forthing, która debituje nad Wisłą z dwoma modelami. Co o nich wiemy? Cena i wyposażenie robią wrażenie.

Forthing wjeżdża do Polski. Oto dwie chińskie nowości

Marka Forthing z białym lwem na czarnej tarczy rozpoczęła w Polsce sprzedaż dwóch modeli. Obydwa są spalinowe i napędzane benzynowym silnikiem produkcji Mitsubishi. To turbodoładowana jednostka 1.5T DVVT+GDI o mocy 197 KM i 285 Nm momentu obrotowego, która w obu przypadkach współpracuje z 7-biegową, dwusprzęgłową skrzynią automatyczną. W obu autach przekładnia kieruje moment obrotowy wyłącznie na przednią oś.

Zdjęcie Forthing T5 Evo to kompaktowy SUV / Forthing / materiały prasowe

Pierwszym modelem jest Forthing T5 EVO. To kompaktowy SUV segmentu C, który mierzy 4565 mm długości, 1860 mm szerokości i 1690 mm wysokości. Rozstaw osi ma 2715 mm, a bagażnik od 480 do 1480 litrów pojemności. Na polskim rynku auto zostało wycenione na 126 900 złotych - tyle zapłacimy za bogato wyposażony egzemplarz z 5-letnią gwarancją producenta (lub do 150 tys. km), który na pokładzie posiada już m.in.:

automatyczną klimatyzację

elektrycznie otwierany panoramiczny dach

wideorejestrator

system kamer 360 stopni

przednie i tylne czujniki parkowania

Reflektory LED

elektrycznie regulowane i podgrzewane lusterka

elektrycznie regulowany i podgrzewany fotel kierowcy

zestaw cyfrowych wskaźników (10,25-cala)

ekran systemu multimedialnego (10,25 cala)

bezkluczykowy dostęp

elektrycznie sterowana klapa bagażnika

Forthing T5 Evo - dane techniczne Długość 4565 mm Wysokość 1860 mm Szerokość 1690 mm Rozstaw osi 2715 mm Prześwit przy pełnym obciążeniu 165 mm Masa własna 1500 kg Dopuszczalna masa całkowita 1875 kg Liczba miejsc 5 Poj. bagażnika 480-1480 litrów Poj. zbiornika paliwa 55 litrów Silnik 1.5T DVVT+GDI (Mitsubishi 4A95TD) Moc 145 kW (197 KM) Moment obrotowy 285 Nm przy 1500-4000 obr/min. Prędkość maksymalna 180 km/h Przyspieszenie 0-100 km/h 9-9,5 s Skrzynia biegów 7DCT Rodzaj paliwa Pb95, benzyna Norma emisji Euro VI Typ napędu na przednią oś Zawieszenie przednie Kolumny McPherson Zawieszenie tylne Niezależne zawieszenie wielowahaczowe Hamulce przednie Tarczowe wentylowane Hamulce tylne Tarczowe Opony 235/55 R19

Zdjęcie Forthing T5 Evo kosztuje w Polsce od 126 900 zł / Forthing / materiały prasowe

Zdjęcie Forthing T5 Evo / Forthing / materiały prasowe

Zdjęcie Forthing T5 Evo / Forthing / materiały prasowe

Drugim autem jest Forthing U-Tour, czyli rodzinny, 7-osobowy minivan, przystosowany do długich i wygodnych wojaży. Auto mierzy 4850 mm długości, 1900 mm szerokości i 1715 mm wysokości. Rozstaw osi ma 2900 mm, a bagażnik od 234 do 1086 litrów pojemności - w zależności od konfiguracji. Samochód z 5-letnią gwarancją producenta (lub do 150 tys. km) został wyceniony w Polsce na 149 900 zł. W tej cenie otrzymujemy także:

2-strefową automatyczną klimatyzację

elektrycznie otwierany panoramiczny dach

Reflektory LED

skórzaną tapicerkę

elektryczną regulację fotela kierowcy w 10 kierunkach

elektryczną regulację przedniego fotela pasażera w czterech kierunkach

elektryczną regulację foteli drugiego rzędu

podgrzewanie i wentylowanie foteli pierwszego i drugiego rzędu

system kamer 360 stopni

tylne czujniki parkowania

wideorejestrator

zestaw cyfrowych wskaźników (10,25-cala)

ekran systemu multimedialnego (10,25 cala)

elektrycznie regulowane i podgrzewane lusterka boczne

elektrycznie sterowaną klapę bagażnika

Forthing U-Tour - dane techniczne Długość 4850 mm Wysokość 1900 mm Szerokość 1715 mm Rozstaw osi 2900 mm Prześwit przy pełnym obciążeniu 125 mm Masa własna 1715 kg Dopuszczalna masa całkowita 2260 kg Liczba miejsc 7 Poj. bagażnika 234-1086 litrów Poj. zbiornika paliwa 55 litrów Silnik 1.5T DVVT+GDI (Mitsubishi 4A95TD) Moc 145 kW (197 KM) Moment obrotowy 285 Nm przy 1500-4000 obr/min. Prędkość maksymalna 180 km/h Przyspieszenie 0-100 km/h 9,8 s Skrzynia biegów 7DCT Rodzaj paliwa Pb95, benzyna Norma emisji Euro VI Typ napędu na przednią oś Zawieszenie przednie Kolumny McPherson Zawieszenie tylne Belka wleczona Hamulce przednie Tarczowe wentylowane Hamulce tylne Tarczowe Opony 215/55 R18

Zdjęcie Forthing U-Tour to 7-osobowy minivan / Forthing / materiały prasowe

Zdjęcie Forthing U-Tour kosztuje od 149 900 zł / Forthing / materiały prasowe

Zdjęcie Forthing U-Tour / Forthing / materiały prasowe

Zdjęcie Forthing U-Tour / Forthing / materiały prasowe