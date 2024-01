Ford Kuga przeszedł modernizację. Nie rozpoznacie go i zatęsknicie za dieslem

Spis treści: 01 Ford Kuga po liftingu. Wygląd

02 Kuga po liftingu z większym ekranem

03 Jaki napęd w Fordzie Kuga po lifingu?

04 Ford Kuga po liftingu. Kiedy ruszy produkcja?

Ford Kuga po liftingu. Wygląd

Patrząc na zmodernizowaną Kugę od przodu można pomyśleć, że mamy do czynienia z kompletnie innym modelem. Uwagę zwraca między innymi listwa świetlna LED między reflektorami (przywodząca na myśl auta Volkswagena) oraz nowy grill. Na wlot powietrza zostało przeniesione logo amerykańskiego producenta. Zmieniony został również przedni zderzak. Nowy wygląd mają także światła. Skoro już przy oświetleniu jesteśmy, zmodernizowana Kuga w standardzie wyposażona jest w nowe, w pełni LED-owe reflektory z systemem automatycznego sterowania światłami drogowymi. Opcjonalnie auto będzie można wyposażyć w reflektory matrycowe LED, które wykorzystują dane nawigacji oraz kamerę zamontowaną za przednią szybą do odczytywania znaków drogowych, by sterować strumieniem światła na zakrętach, skrzyżowaniach i rondach.

Zdjęcie Patrząc na zmodernizowaną Kugę można odnieść wrażenie, że to inne auto. / materiały prasowe

Kuga po liftingu z większym ekranem

Zmiany zaszły także wewnątrz Kugi. Uwagę zwraca 13,2-calowy ekran dotykowy, za pomocą którego możemy obsługiwać system inforozrywki najnowszej generacji, Ford SYNC 4, który dysponuje dwukrotnie większą mocą obliczeniową w porównaniu z jego poprzednią wersją. Można jednak zauważyć, że zniknęły fizyczne przyciski i pokrętła znajdujące się wcześniej między ekranem multimediów i nawiewem. System oferuje możliwość bezprzewodowego połączenia telefonu z autem (zarówno za pomocą Apple CarPlay, jak i Android Auto). Oprócz tego mamy łączność 5G oraz nawigację w chmurze.

Zdjęcie Ford Kuga po liftingu otrzymał większy ekran multimediów. / materiały prasowe

W drugim rzędzie znajdziemy natomiast przesuwane fotele, dzięki którym możemy zwiększyć przestrzeń na nogi do ponad 1 metra dla pasażerów podróżujących z tyłu lub zapewnić do 140 litrów dodatkowej przestrzeni bagażowej. Nowością będzie również nowa wersja wyposażeniowa w gamie Kugi, Active, która ma stanowić odmianę bardziej "uterenowioną". Jeśli chodzi o systemy bezpieczeństwa, zmodernizowana Kuga może pochwalić się tempomatem adaptacyjnym nowej generacji, który może automatycznie hamować przed zakrętami i skrzyżowaniami oraz "w innych wymagających tego sytuacjach". Oprócz tego auto wyposażone jest również w system kamer 360 stopni.

Jaki napęd w Fordzie Kuga po lifingu?

Jeśli chodzi o silniki, Ford skupia się głównie na napędach hybrydowych. Jak informuje zmodernizowana Kuga z hybrydą typu plug-in ma oferować w trybie elektrycznym do 69 km zasięgu. Oprócz tego dostępna ma być również "tradycyjna" hybryda z napędem na przód lub tył (w tym pierwszym wariancie zasięg ma sięgać 900 km). Amerykański producent wspomina również o odmianie benzynowej. Nie ma jednak mowy o dieslu, co może wskazywać, że wraz z modernizacją wersja wysokoprężna wypadnie z oferty.

Zdjęcie Ford nie wspomina, by Kuga po liftingu miała być oferowana z silnikiem Diesla. / materiały prasowe

Ford Kuga po liftingu. Kiedy ruszy produkcja?

Zmodernizowana Kuga powstawać będzie w fabryce Forda w hiszpańskiej Walencji. Producent deklaruje, że produkcja ruszy na początku lutego, a zamówienia na nią będzie można składać pod koniec stycznia 2024 roku.

Zdjęcie Zmodernizowany Ford Kuga otrzymał świetlną listwę znajdującą się między reflektorami.

Zdjęcie Ford Kuga po liftingu w standardzie będzie wyposażony w nowe, w pełni LED-owe reflektory.

Zdjęcie W Fordzie Kuga po liftingu znajdziemy system inforozrywki nowej generacji. / materiały prasowe

Zdjęcie Produkcja Forda Kugi po liftingu ma ruszyć na początku lutego. / materiały prasowe