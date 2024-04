Ford Focus ST Edition to ten najlepszy i ostatni. Dodatki robią wrażenie

Wielkimi krokami zbliża się koniec ery spalinowych hot hatchy. Ford Focus ST to jeden z ostatnich kompaktów z dużą mocą, napędem na przednią oś i manualną skrzynia bięgów. Nowa wersja Edition debiutuje z kilkoma dodatkami, które czynią go bardzo specjalnym. To ostatni taki samochód spod znaku niebieskiego owalu.

Zdjęcie Ford Focus ST Edition. Ostatnia i bardzo specjalna wersja kompaktowego hot hatcha / FORD / materiały prasowe