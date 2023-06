Fiat Topolino to bliźniak Citroena Ami i Opla Rocks. Pojadą nim 14-latkowie

Spis treści: 01 Wraca Fiat Topolino

02 Mały silnik, bateria i zasięg. Ale mogą jeździć już 16-latkowie

Pierwszy Fiat Topolino debiutował jeszcze przed II wojną światową, w 1936 roku. Auto było tak udane, że produkowano je po zakończeniu wojennej zawieruchy, aż do 1955 roku. W sumie powstało ponad pół miliona egzemplarzy. To właśnie Topolino było modelem, który następnie wyewoluował w kierunku pierwszej "pięćsetki".

Wraca Fiat Topolino

Po dziesiątkach lat, Fiat postanowił wrócić do tej nazwy. Nowe Topolino będzie bliźniakiem Citroena Ami i Opla Rocks Electric (który początkowo nazywał się Rocks-e).

Fiat Topolino, podobnie jak bliźniacze modele, to pojazd przeznaczony do poruszania się po mieście, a za jego kierownicą mogą zasiadać już 14-latkowie z prawem jazdy kategorii AM, auto jest rejestrowane jako mikrosamochód.

Reklama

Mały silnik, bateria i zasięg. Ale mogą jeździć już 16-latkowie

Co prawda, nie znamy oficjalnych danych technicznych, ale wiemy, że Ami i Rocks napędzane są przez silnik elektryczny o mocy 8,2 KM, który czerpie energię z akumulatora o pojemności 5,5 kWh. Prędkość maksymalna jest ograniczona do 45 km/h.

Zapewne dokładnie taki sam napęd znajdzie zastosowanie w Topolino.

Malutka bateria oznacza niewielki zasięg, który w mieście wynosi 70-75 km.



Wymiary? Tych również nie znamy, ale bliźniaczy Citroen Ami ma 241 cm długości, 139 cm szerokości (bez lusterek) i 152 cm wysokości.

Na jedynym zdjęciu udostępnionym przez Fiata widać samochód pozbawiony bocznych drzwi i ze składanym płóciennym dachem. Jest jednak prawdopodobne, że w sprzedaży znajdzie się również wersja klasyczna, z metalowym dachem i drzwiami.

Fiat Topolino produkowany będzie w fabryce Stellantisa w Maroku, tam gdzie Opel Rocks i Citroen Ami.