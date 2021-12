Motorynek Volkswagen Multivan - ruszyła sprzedaż lifestylowego vana

Scudo zastąpi oferowany aktualnie model Talento. Oparty na platformie przeznaczonej dla średnich vanów koncernu Stellantis pojazd, ma zapewniać komfort użytkowania porównywalny do samochodów osobowych. Biorąc uwagę potencjalne grono odbiorców Scudo, Fiat postawił na ergonomię, starając się by pozycja za kierownicą była zbliżona do tej w osóbce. Producent postanowił również odpowiednio wygłuszyć kabinę.



Dostawczak może być wyposażony w wiele dodatków w postaci chociażby wyświetlacza head-up, a także 14 różnych systemów wspomagania kierowcy m.in. automatyczne rozpoznawanie znaków drogowych, automatyczny system hamowania awaryjnego, aktywowany w momencie wystąpienia wysokiego ryzyka kolizji czy system ostrzegający kierowcę o zjeżdżaniu z pasa ruchu.



Reklama

Zdjęcie Fiat Scudo /

Użytkowy Fiat ma również stosunkowo kompaktowe, jak na samochód dostawczy, wymiary - wysokość 1,90 m, długość od 4,6 m (wersja Compact) poprzez 5 m, aż do 5,3 m w wersji Maxi. W zależności od rozstawu osi przestrzeń ładunkowa wynosi 4,6, 5,3 lub 6,1 m3. Co istotne, wymiary te nie zmieniają się nawet w przypadku wyboru wersji z napędem elektrycznym. Natomiast maksymalna ładowność może dochodzić do 1,4 t.

Fiat Scudo jest dostępny w trzech wersjach - Furgon, Furgon Brygadowy, Platforma do zabudowy (E-Scudo będzie dodatkowo dostępne również w wersji Kombi M1) - oraz dwóch poziomach wyposażenia (Easy, i Lounge). Cała gama jest dostępna w wersji elektrycznej, począwszy od wersji Furgon, poprzez Furgon Brygadowy aż po Kombi (ta ostatnia wersja będzie dostępna z maksymalnie 9 miejscami siedzącymi).

Oprócz jednostki elektrycznej o mocy 136 KM oferującej zasięg do 330 km, Scudo jest dostępny z czterema silnikami Diesla - dwa o pojemności 1,5 litra w wariantach mocy wynoszących 102 lub 120 KM z 6-biegową skrzynią manualną, oraz dwie jednostki dwulitrowe - o mocy 145 KM z 8-biegową skrzynią manualną lub automatyczną oraz wersja o mocy 177 KM, również zestawiona z 8-biegową skrzynią automatyczną.

Polscy klienci będą mogli składać zamówienia od drugiej połowy stycznia. Cennik poznamy tuż przed rozpoczęciem sprzedaży.



***

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Aito M5