Elektryczne Volvo EX30 zaprezentowane. To najmniejszy model w ofercie producenta

Volvo EX30 - podobny, a jednak nieco inny

Nowy elektryczny crossover Volvo wprowadza nieco świeżości do dotychczasowej stylistyki szwedzkiej marki. Wprawdzie pojazd wciąż nawiązuje do większych modeli producenta - chociażby poprzez reflektory z dobrze znanym motywem "młota Thora" oraz charakterystyczne pionowe tylne lampy, to jednak cała jego sylwetka nabrała nieco "młodzieńczej" dynamiki.

Widać to zwłaszcza po wyraźnych przetłoczeniach, kontrastujących z wyokrąglonym i miejscami wygładzonym nadwoziem. Jak przystało na obecne trendy rynkowe - EX30 posiada spory prześwit, a stosunkowo wysoko poprowdzona linia dachu poprawia wrażenie zwartej całości.

Reklama

Bryła pojazdu dobrze współgra z jego niewielkimi rozmiarami. Volvo EX30 jest bowiem mniejsze od popularnego na naszym rynku XC40. Jego długość wynosi zaledwie 423 cm, szerokość 203 cm, wysokość natomiast to 154 cm. Jak zwraca uwagę szwedzki producent - jest to najkrótszy model w ofercie Volvo od czasu zakończenia produkcji C30, co może przypaść do gustu zwłaszcza młodszej klienteli.

Zdjęcie Elektryczne Volvo EX30 zaprezentowane / materiały prasowe

Volvo EX30 - świeżość czuć także w kabinie

Nowości czekają także we wnętrzu niewielkiego elektryka. Przede wszystkim w Volvo EX30 całkowicie zniknęły wskaźniki tuż przed kierowcą. Prędkość pojazdu, poziom naładowania baterii i wszelkie inne informacje są wyświetlane na centralnym, dotykowym ekranie nad tunelem środkowym. Wyświetlacz o przekątnej 12,3-cala jest jednocześnie jedynym ekranem w kabinie.

Kierownica została nieco spłaszczona, by ułatwić manewrowanie. Wybór trybów jazdy (do przodu lub do tyłu) odbywa się dźwignią zamontowaną przy jej kolumnie. Wynikające z tego puste miejsce na tunelu środkowym zastąpiły praktyczne schowki, które pomieszczą nawet dwa spore smartfony. Rzecz jasna - jeden z nich może być ładowany indukcyjnie. Pojemne wnęki wygospodarowano także w przednich drzwiach.

Wewnętrzna klamka drzwi kierowcy i siedzącego obok pasażera sprawia wrażenie przedłużenia listwy ozdobnej. Głośniki, które dotychczas stanowiły element drzwi, teraz powędrowały bezpośrednio przed kierowcę. Co ciekawe o przestrzenny dźwięk dba algorytm zarządzający dźwiękiem i jego opóźnieniami.

Volvo chwali się także, że całkowicie zrezygnowało w modelach elektrycznych z tapicerek ze skór zwierzęcych. Klienci decydujący się na zakup EX30 będą mogli zatem przebierać pomiędzy sporym wyborem materiałów tekstylnych. Tapicerka Breeze to zupełna nowość. Jest jasno-niebieska. Tapicerka Pine ma kolor ciemnej zieleni, a prawdziwą ciekawostką jest tapicerka Indigo - o barwie i fakturze dżinsu.

Zdjęcie Elektryczne Volvo EX30 zaprezentowane / materiały prasowe

Volvo EX30 - 3,9 do "setki" w najmocniejszej wersji

EX30 powstał na płycie podłogowej SEA opracowanej przez chiński koncern Geely. Jest to tym samym pierwszy model Volvo, który korzysta z nowoczesnej platformy. Co ciekawe - wśród innych pojazdów, które powstaną na jej bazie warto wymienić chociażby polską Izerę.

Pomiędzy jej osiami umieszczono akumulator litowo-jonowy o pojemności od 51 kWh do 69 kWh. Mniejszy wariant będzie dostępny wyłącznie z napędem na tylną oś. Wśród wersji silnikowych pojawią się warianty jedno oraz dwu-silnikowe. Będą to:

Single Motor (RWD, 272 KM, 59 kWh),

Single Motor Long Range (RWD, 272 KM, 69 kWh),

Twin Motor Performance (AWD, 428 KM, 69 kWh)

W przypadku ostatniego wariantu przyspieszenie 0 do 100 km/h wyniesie zaledwie 3,9 s. Przyznać trzeba - wartości te robią wrażenie.

Zasięgi według WLTP wynoszą od 344 km (bateria 51 kWh), 480 km (bateria 69 kWh, napęd na tylną oś), aż po 460 km (wersja AWD, 69 kWh). Prędkość maksymalna została ograniczona do 180 km/h.

Volvo EX30 - bezpieczny jak nigdy dotąd

Jak przystało na samochód szwedzkiej marki, Volvo EX30 będzie dysponował bogatym zestawem systemów bezpieczeństwa. Z przodu pojazdu umieszczono radar i kamerę o dłuższym zasięgu. Jest też oddzielna kamera szerokokątna ułatwiająca parkowanie i cztery ultradźwiękowe czujniki parkowania. W wyposażeniu auta znajdują się ponadto dwa dodatkowe radary skierowane na boki, a tyłu elektrycznego crossovera chronią kolejne cztery czujniki i dwa radary stale wspomagane kamerą. Także w kabinie nad bezpieczeństwem czuwają systemy wykrywające kierowcę i pasażera.

Volvo EX30 będzie także jednym z pierwszych samochodów chroniących rowerzystów. System czujników wykryje blisko przejeżdżającego rowerzystę, lub każdy inny pojazd, i ostrzeże nas, by nie otworzyć drzwi w najgorszym momencie. Poza tym w pojeździe nie zabraknie pozostałych systemów, znanych z dotychczasowych pojazdów Volvo, w tym wszelkich rozwiązań zapobiegającym kolizjom w trakcie jazdy.

Volvo EX30 - ceny i dostępność

Ceny nowego Volvo EX30 powinny zostać ujawnione jeszcze dzisiaj. W momencie otrzymania informacji uzupełnimy artykuł.

Samochód ma trafić do sprzedaży jeszcze w tym roku.

***