Elektryczne BMW będzie tańsze. Do oferty wchodzi iX1 edrive20

Najmniejszy SUV w elektrycznej rodzinie BMW doczekał się nowego, bardziej przystępnego cenowo wariantu. Do tej pory ofertę otwierało BMW iX1 xDrive30, które z dwóch silników elektrycznych generuje 313 KM, osiąga “setkę" w 5,6 sekundy, a maksymalny zasięg to 417 km. Ceny ów wersji zaczynają się w polskich salonach od 267 800 zł.

BMW iX1 eDrive20. Niemcy prezentują tańszy wariant

Próg wejścia jest więc wysoki, dlatego producent postanowił poszerzyć ofertę o tańszą wersję z napędem na jedną oś. Wariant iX1 eDrive20 ma jeden motor elektryczny na przedniej osi (204 KM i 247 Nm), od 430 do 475 km zasięgu (wg. WLTP) i przyspiesza od 0 do 100 km/h w 8,6 sekundy.

Zdjęcie Nowe BMW iX1 eDrive20 / BMW / materiały prasowe

BMW iX1 eDrive20. Akumulator i ładowanie

Nowy wariant jest wyposażony w akumulator wysokonapięciowy o pojemności 64,7 kWh i ładowarkę pokładową o mocy 11 kW. Opcjonalnie jednak można dobrać mocniejszą ładowarkę o mocy 22 kW. Baterię można ładować z mocą do 130 kW, co oznacza, że naładowanie auta od 10 od 80 proc. na stacji szybkiego ładowania, powinno zająć ok. 30 minut.

Zdjęcie Nowe BMW iX1 eDrive20 / BMW / materiały prasowe

BMW iX1 eDrive20. Wyposażenie i ceny

Na liście wyposażenia standardowego nowego BMW iX1 eDrive20 znajdziemy m.in. system nawigacyjny BMW Maps, 2-strefową klimatyzację automatyczną, nowoczesne systemy wspomagające kierowcę, asystent parkowania z kamerą cofania, cyfrowy wskaźniki (10,25 cala) oraz duży wyświetlacz ekranu (10,7 cala). Ceny nowego wariantu eDrive20, zgodnie z informacjami producenta, mają startować od 47 900 euro.