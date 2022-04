BMW X7 przeszło modernizację. Zacznijcie się przyzwyczajać do stylistyki

Michał Domański Premiery

Dołącz do nas:

Flagowy SUV BMW przeszedł modernizację i to taką, której z pewnością nie przeoczycie. Najważniejszą zmianą jest nowy pas przedni, który może wywołać podobne kontrowersje, co nerki w serii 4. Już teraz jednak wiemy, że wygląd nowego BMW X7 jest czymś, do czego będziemy musieli się przyzwyczaić.

Zdjęcie BMW X7 2022 /