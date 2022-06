BMW X1 nowej generacji. Pierwszy raz również jako iX1

Spis treści: 01 Większe nadwozie i wnętrze nowego BMW X1

02 Nowe BMW X1. Szeroka gama jednostek napędowych

03 Po raz pierwszy wersja elektryczna - BMW iX1

BMW X1 nowej generacji jest pojazdem wyraźnie większym od poprzednika. Samochód ma 4,5 m długości, czyli 5,3 cm więcej od modelu wprowadzonego na rynek w 2015 roku. Większa jest również szerokość (+2,4 cm) i wysokość (+4,4 cm) nadwozia. O 2,2 cm wzrósł również rozstaw osi, wynosi obecnie 2,69 m.

Większe wymiary oznaczają większe wnętrze. Pojemność bagażnika nowego X1 wynosi 540 litrów, czyli o 35 l więcej niż w obecnej generacji. Po złożeniu tylnych foteli można przewieźć nawet 1600 litrów bagażu (+50 litrów). Opcjonalnie tylne fotele mogą być przesuwane.

Stylistycznie nowe X1 nie stanowi rewolucji. Z przodu w oczy rzucają się rosnące z każdym modelem BMW nerki. Opcjonalnie auto może być wyposażone w adaptacyjne reflektory LED. Z tyłu światła zespolone wciąż nawiązują do litery L.

Zdjęcie BMW iX1 /

Kokpit nowego X1 zdominowany jest przez dwa ekrany - cyfrowych zegarów (10,25 cala) i zakrzywiony ekran systemu infotainment (10,7 cala).

Nowe BMX X1 będzie dostępne z szeroką gamą jednostek napędowych - diesli, silników benzynowych oraz jako hybryda typu mild i plug-in oraz w wersji elektrycznej.

Zdjęcie BMW X1 /

Podstawowa wersja (sDrive18) wyposażona jest w napędzający przednie koła trzycylindrowy silnik 1.5 o mocy 136 KM i momencie 230 Nm, łączony z siedmiostopniowym automatem (sprint do 100 km/h w 9,2 s). Wyżej stoi X1 xDrive23i z hybrydowym układem typu mild opartym o benzynowy silnik 2.0. Moc systemowa to 218 KM (360 Nm). Większa moc i napęd wszystkich kół oznaczają lepsze osiągi - sprint do 100 km/h trwa 7,1 s, prędkość maksymalna wynosi 233 km/h.

Zdjęcie BMW X1 /

Fani silników wysokoprężnych mogą sięgnąć po wersje sDrive18d i xDrive23d. Pierwsza z nich napędzana jest silnikiem 2.0 o mocy 150 KM (360 Nm), druga posiada napęd 4x4 i silnik 2.0 z technologią mild hybrid o mocy systemowej 211 KM (400 Nm). Obie wersje również posiadają automatyczną skrzynię o siedmiu przełożeniach.

X1 będzie oferowane również w dwóch wersjach hybrydowych typu plug-in - xDrive25e i xDrive30e. Pierwsza posiada trzycylindrowy silnik 1.5 o mocy 136 KM i umieszczony przy tylnej osi silnik elektryczny o mocy 109 KM. Moc systemowa to 245 KM. Mocniejszy wariant wyposażony jest w silnik benzynowy o mocy 150 KM i 177-konną jednostkę elektryczną, dzięki czemu moc systemowa wynosi 326 KM.

Zdjęcie BMW X1 /

Hybrydy plug-in wyposażone są w akumulator o pojemności 14,2 kWh, które ma zapewniać zasięg w trybie elektrycznym od 78 do 89 km. Maksysmalna moc ładowania to 7,4 kW, dwukrotnie więcej niż w obecnym X1.

Po raz pierwszy X1 będzie dostępne również w wersji elektrycznej oznaczonej iX1. Taki samochód będzie napędzany przez dwa silniki elektryczne o mocy systemowej 313 KM (moment obrotowy to 494 Nm). BMW iX1 xDrive30 (jak brzmi pełna nazwa) rozpędza się do 100 km/h w 5,6 s, prędkość maksymalna została ograniczona do 180 km/h.

Zdjęcie BMW iX1 /

BMW iX posiada baterię o pojemności 64,7 kWh netto, co ma zapewniać zasięg przekraczający 400 km (w zależności od wersji między 413 a 438 km). Ładowanie możliwe jest z mocą do 130 kW.

BMW iX wyróżnia się niebieskimi akcentami i zasłoniętą atrapą chłodnicy, ma również o 50 litrów mniejszy bagażnik niż wersje spalinowe (490 litrów).

Nowe BMW X1 trafi do salonów po wakacjach. Ceny nie są jeszcze znane.