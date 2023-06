BMW X1 M35i xDrive. Najmniejszy SUV w gamie ma teraz 300 KM

Spis treści: 01 BMW X1 M35i xDrive - wygląd

02 W BMW X1 M35i xDrive zaktualizowany system multimediów

03 BMW X1 M35i xDrive - jaki silnik?

BMW X1 M35i xDrive - wygląd

Jak na wersję z literką "M" przystało, samochód ma oferować bardziej sportowe wrażenia z jazdy, a także przyciągać bardziej atrakcyjnym wyglądem.

BMW X1 M35i xDrive możemy poznać po czarnym grillu, 19-calowych felgach (w opcji dostępne będą również 20-calowe) i czerwonych zaciskach hamulcowych.

Dodatkowo uwagę zwracają zmienione zderzaki, czy cztery końcówki wydechu (każda o średnicy 80 mm). Oczywiście nie można również zapomnieć o emblematach z literką "M". To wszystko sprawia, że SUV prezentuje się naprawdę świetnie.

Wewnątrz natomiast, oprócz emblematów, topową wersję modelu poznamy m.in. po nowych srebrnych listwach na drzwiach i desce rozdzielczej. Zmiany objęły również kierownicę. Ponadto w opcji dostępne będą sportowe fotele z szerokim zakresem elektronicznej regulacji (w tym pamięć ustawień fotela kierowcy) oraz zintegrowanymi zagłówkami.

Zdjęcie Wewnątrz nie brakuje emblematów z literką "M". / materiały prasowe

Choć to auto ze sportowym zacięciem, ma być funkcjonalny jak na SUV-a przystało. Bagażnik oferuje 540 litrów pojemności. Po złożeniu tylnej kanapy rośnie ona do 1 600 litrów.

W BMW X1 M35i xDrive zaktualizowany system multimediów

Skoro już przy wnętrzu jesteśmy warto również wspomnieć o multimediach. Do BMW X1 M35i xDrive trafiła zaktualizowana wersja systemu multimediów BMW iDrive 9. Dodatkowo samochód będzie oferował funkcję "Quick Select". Ma ona umożliwić bardziej intuicyjną obsługę multimediów.

BMW X1 M35i xDrive - jaki silnik?

Oczywiście, jak na wersję "M" przystało, samochód ma nie tylko dobrze wyglądać, ale też dawać radość z jazdy. W ruch auto będzie wprawiał dwulitrowy, czterocylindrowy silnik benzynowy o mocy 300 KM (w USA oraz innych wybranych rynkach będzie to 317 KM) i 400 Nm momentu obrotowego. W efekcie X1 ma rozpędzać się do pierwszej setki w 5,4 sekundy. Prędkość została elektronicznie ograniczona do 250 km/h. Za obsługę przełożeń odpowiada natomiast siedmiobiegowy automat. Biegi możemy zmieniać również za pomocą manetek znajdujących się przy kierownicy.

Zdjęcie W wersji europejskiej BMW X1 M35i xDrive ma oferować 300 KM. / materiały prasowe

W topowej odmianie BMW znajdziemy również specjalne hamulce oraz inteligentny napęd na cztery koła. Jego zadaniem jest dbanie, by moc trafiała na obie osie w odpowiednich proporcjach. Dodatkowo ze skrzynią biegów zintegrowany został mechanizm różnicowy o ograniczonym poślizgu. Zdaniem niemieckiego producenta do 26 proc. zwiększa on przyczepność w niesprzyjających warunkach pogodowych.

BMW X1 M35i xDrive 1 / 9 BMW X1 M35i xDrive Źródło: materiały prasowe

O komfort podróżowania ma również dbać adaptacyjne zawieszenie. Dzięki temu rozwiązaniu samochód ma dobrze wybierać nierówności na gorszych drogach i zwiększać sportowe wrażenia z jazdy po trasach szybkiego ruchu.

