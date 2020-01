BMW X1 i X2 w wersji plug-in hybrid

Zgodnie z ubiegłorocznymi zapowiedziami BMW rozszerzyło właśnie swoją ofertę o hybrydowe (plug-in) odmiany modeli X1 i X2. Nowe auta wykorzystują bliźniaczy układ napędowy.

Z zewnątrz trudno zauważyć, że mamy do czynienia z hybrydą plug-in. Cechą szczególną jest umieszczona na lewym przednim błotniku klapka, skrywająca gniazdo ładowania.

Układ napędowy składa się z benzynowego, trzycylindrowego, turbodoładowanego silnika 1,5 l generującego 125 KM (5000-5500 obr./min) i 220 Nm (1500-3800 Nm). Sam motor ma bezpośredni wtrysk paliwa, zmienny czas otwarcia zaworów i system zmiennych faz rozrządu (Double-VANOS). Moc przenoszona jest na koła przedniej osi za pośrednictwem sześciostopniowej, automatycznej skrzyni biegów.

Jednostka spalinowa wspomagana jest przez elektryczny silnik trakcyjny montowany bezpośrednio nad tylną osią (jednostopniowa skrzynia przekładniowa). Mamy więc do czynienia z napędem 4x4 xDrive. Silnik elektryczny osiąga 95 KM (8200 obr./min) i 165 Nm (100-3000 obr./min.). Systemowa moc układu napędowego to 220 KM i 385 Nm.

BMW X1 xDrive25e - bo tak brzmi oficjalna nazwa hybrydowej X1 - przyspiesza od 0 do 100 km/h w 6,9 sekundy i rozpędza się do prędkości maksymalnej 193 km/h. Nowe BMW X2 xDrive25e potrzebuje na sprint do setki 6,8 sekundy. Prędkość maksymalna to 195 km/h.

Energia elektryczna magazynowana jest w baterii litowo-jonowej (zamontowana pod siedziskiem tylnej kanapy) o pojemności 10 kWh. Same akumulatory generują napięcie 295 woltów i - w trybie bezemisyjnym - pozwalają na pokonanie 54 km (X1) lub 57 km (X2). Pełne ładowanie prądem z domowej sieci (230 V, 16A, moc przyłącza 3,7 kW) zajmuje 3,2 h.

Standardowe wyposażenie obu hybrydowych modeli obejmuje m.in.: 17-calowe obręcze kół ze stopów lekkich i dwustrefową automatyczną klimatyzację. Układ schładzania lub ogrzewania wnętrza może być ponadto uruchamiany zdalnie za pośrednictwem aplikacji na smartfona.