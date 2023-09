BMW serii 5 z nowymi napędami. Jakie ceny za hybrydy typu plug-in?

Spis treści: 01 Nowe napędy w BMW serii 5

Po wprowadzeniu na rynek całkowicie elektrycznego BMW i5 oraz wersjach z silnikami spalinowymi (benzynowymi i wysokoprężnymi) wspomaganymi przez 48-woltową instalację elektryczną niemiecka marka rozszerza ofertę napędową swojego modelu. Teraz dołączają do niej odmiany z układami hybrydowymi typu plug-in. Czego więc możemy się spodziewać?

Nowe napędy w BMW serii 5

W odmianie 530e bazą układu jest czterocylindrowy silnik benzynowy o pojemności dwóch litrów. Współpracować on ma z silnikiem elektrycznym o mocy 184 KM. Za magazynowanie energii odpowiada akumulator litowo-jonowy o pojemności 19,4 kWh. Łącznie układ oferuje 299 KM i 450 Nm momentu obrotowego. Na rozpędzenie się od zera do 100 km/h potrzebuje 6,3 sekundy. Prędkość maksymalna natomiast została ograniczona do 230 km/h. W trybie elektrycznym model może rozpędzić się do 140 km/h. Ponadto producent, że zasięg auta na prądzie wynosi między 93 i 103 km.

Zdjęcie BMW z układem hybrydowym plug-in będzie oferowane w dwóch odmianach: 530e i 550e xDrive. / materiały prasowe

Wersja 550e xDrive wyposażona jest w trzylitrowy, rzędowy sześciocylindrowy silnik. Będzie on współpracował z 197-konną jednostką elektryczną. Podobnie jak w wyżej opisanej odmianie, za magazynowanie energii elektrycznej odpowiada akumulator litowo-jonowy o pojemności 19,4 kWh. Układ generuje łącznie 489 KM i 700 Nm momentu obrotowego. Od zera do 100 km/h samochód rozpędza się w 4,3 sekundy. W tym przypadku prędkość maksymalna została ograniczona do 250 km/h.

Tak jak w wyżej opisanej odmianie na prądzie samochód może rozpędzić się do 140 km/h. Zasięg w trybie elektrycznym to zdaniem producenta od 83 do 90 km. Oczywiście, jak wskazuje człon "xDrive" w nazwie modelu, możemy spodziewać się tutaj napędu na cztery koła.

BMW 530e 1 / 8 BMW 530e Źródło: materiały prasowe

Ile zajmie ładowanie akumulatora w hybrydowym BMW serii 5?

W obu wersjach serii 5 akumulatory można ładować z mocą 7,4 kW. W efekcie, by naładować je z poziomu zera do 100 proc. potrzeba 3 godzin i 15 minut. Korzystając ze zwykłego gniazdka proces uzupełniania energii ma trwać 11 godzin i 45 minut.

BMW chwali się również dobrym rozplanowaniem przestrzeni w hybrydowym wariancie serii 5. Umieszczenie akumulatora trakcyjnego w podwoziu ma nie wpływać na pojemność bagażnika. Według producenta wersja z układem hybrydowym typu plug-in ma oferować 520 litrów przestrzeni bagażowej.

BMW serii 5 z hybrydami typu plug-in. Jakie ceny?

Poznaliśmy również polskie ceny obu wersji napędowych. Za odmianę 530e w naszym kraju klient będzie musiał zapłacić co najmniej 300 tys. złotych. W przypadku wersji 550e xDrive będzie to minimum 380 tys. złotych.