BMW serii 3 przeszło modernizację. Nie wszystkie zmiany są na plus

Spis treści: 01 BMW serii 3 2022 ma wyraźnie odświeżoną stylistykę

02 Wnętrze BMW serii 3 2022 przeszło znaczącą zmianę

03 BMW serii 3 2022 - silniki

BMW serii 3 2022 ma wyraźnie odświeżoną stylistykę

Patrząc na zmodernizowaną serię 3 raczej nikt nie będzie miał problemu z rozpoznaniem jej, ale kiedy przyjrzeć się bliżej, zmieniło się całkiem sporo. Zacznijmy od zderzaka, który otrzymał pokaźny wlot powietrza - znacznie większy niż w poprzedniku i otoczony geometrycznymi kształtami. Zupełnie nowe są także reflektory, które straciły charakterystyczne wcięcie pośrodku. Są teraz bardziej smukłe, a ich diodowa sygnatura, to nadal podwójna litera L, ale w porównaniu choćby do serii 5, odwrócona.

Z tyłu nowości jest o wiele mniej, ale ponownie zwraca uwagę dolna część zderzaka. Szczególnie mocne, wyczernione wcięcia pozwalają odróżniać się nowej serii 3 od poprzednika. Poza tym auto otrzymało nowe wzory felg aluminiowych oraz nowe lakiery do wyboru. Modyfikacje objęły oczywiście zarówno sedana, jak i kombi.

Reklama

BMW serii 3 2022 1 / 18 BMW serii 3 2022 Źródło: materiały prasowe udostępnij

Wnętrze BMW serii 3 2022 przeszło znaczącą zmianę

Siadając za kierownicą nowej serii 3, natychmiast zauważymy, że jest to wersja po modernizacji. To zasługa nowego systemu iDrive 8, znanego już z innych modeli marki. Składają się nań dwa duże ekrany - wskaźników (12,3 cala) oraz multimediów (14,9 cala), stanowiące jedną płynną, a do tego lekko zakrzywioną całość. Zmiana oczywiście pozytywna, ale z jednym zastrzeżeniem.

Zdjęcie BMW serii 3 2022 / materiały prasowe

BMW prezentując ten system po raz pierwszy w elektrycznym iX, wyjaśniło, że aby ułatwić kierowcom obsługę auta, przytłoczonym czasami mnogością dostępnych funkcji, zrezygnowali z fizycznego panelu klimatyzacji, na rzecz obsługi z poziomu centralnego ekranu. Dla wielu osób brak fizycznych przycisków i osobnego wyświetlacza będzie jednak minusem.

Zmiana ta pociągnęła za sobą też przeprojektowanie nawiewów centralnych (wcześniej między nimi znajdował się wyświetlacz klimatyzacji), a także umieszczonych niżej przełączników. Nowy system pozwala na szczęście nadal na korzystanie z centralnego pokrętła, więc przełączniki na tunelu środkowym pozostały bez zmian. Zrezygnowano natomiast z dźwigni automatu i rolę wybieraka pełni mały przełącznik. Skrzynia manualna nie jest już dostępna.

Zdjęcie BMW serii 3 2022 / materiały prasowe

BMW serii 3 2022 - silniki

Modernizacja serii 3 nie przyniosła zmian pod maską. Do wyboru nadal jest szeroka gama silników benzynowych, diesla oraz hybrydy plug in. Większość dostępna jest w wersji z xDrive, czyli z napędem na cztery koła.

Wersje benzynowe:

318i (156 KM)

320i (184 KM)

330i (245 KM)

M340i (374 KM)

Wersje wysokoprężne:



318d (150 KM)

320d (190 KM)

330d (286 KM)

M340d (340 KM)

Hybrydy plug-in:



320e (204 KM)

330e (292 KM)

Pomagajmy Ukrainie - ty też możesz pomóc

***