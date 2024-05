BMW M4 CS coś zyskało, coś straciło. Oba zabiegi na plus

Spis treści: 01 BMW M4 CS. Zastosowano więcej karbonu

BMW M4 CS. Zastosowano więcej karbonu

BMW M4, podobnie jak w przypadku M3, dostępne jest teraz w odmianie CS. Wersja ta w gamie modelu plasować się będzie między M4 Competition a limitowanym do tysiąca egzemplarzy M4 CSL. Jeśli chodzi o stylistykę, samochód rozpoznamy m.in. napisu "M4 CS" czy specjalnych tylnych lampach znanych już z odmiany CSL. Samochód będzie można nabyć w dwóch nowych kolorach lakieru - niebieskim Riviera i zielonym Isle of Man.

Zdjęcie Na grillu znajdziemy napis "M4 CS" przypominającym nam, z jaką wersją mamy do czynienia. / materiały prasowe

BMW poddało M4 CS zabiegom, które miały zmniejszyć masę względem M4 Competition. Z karbonu wykonano m.in. dach, maskę, wloty powietrza czy obudowy lusterek, a także konsolę środkową, łopatki zmiany biegów oraz listwy ozdobne. Standardowo auto wyposażone jest również w wykonane z karbonu kubełkowe fotele. W efekcie M4 CS jest lżejsze o ok. 20 kg w porównaniu z wersją Competition.

BMW M4 CS. Wnętrze

Wewnątrz, oprócz wspomnianych już kubełkowych foteli (warto dodać, podgrzewanych) można liczyć również na wyświetlacz zegarów o przekątnej 12,3 cala oraz właściwie połączony z nim ekran do obsługi multimediów o przekątnej 14,9 cala. Na wyposażeniu znajdziemy również m.in. wyświetlacz Head-Up, nawigację w chmurze, bezprzewodową ładowarkę do telefonu, dwustrefową klimatyzację automatyczną, czy asystenta parkowania.

Zdjęcie Przed kierowcą znajduje się wyświetlacz o przekątnej 12,3 cala, z kolei do obsługi multimediów służy ekran o przekątnej 14,9 cala. / materiały prasowe

Jaka moc w BMW M4 CS?

Najważniejszy jest oczywiście napęd. Tutaj do dyspozycji mamy trzylitrowy rzędowy silnik sześciocylindrowy generujący 550 KM (czyli o 20 KM więcej niż w BMW M4 Competition z napędem na cztery koła M xDrive) oraz 650 Nm momentu obrotowego. Do 100 km/h samochód rozpędza się w 3,4 sekundy, do 200 km/h - w 11,1 s. Prędkość maksymalna ograniczona jest do 302 km/h. Jednostka napędowa współpracuje z ośmiostopniową przekładnią M Steptronic.

Zdjęcie BMW M4 CS generuje 550 KM (o 20 KM więcej niż wersja Competition z napędem na cztery koła). / materiały prasowe

Auto wyposażone jest w napęd na wszystkie koła. Za pomocą elektronicznie sterowanego sprzęgła wielopłytkowego w skrzyni rozdzielczej w sposób ciągły zmienia się rozdział napędu na przód i tył. Kierowca może jednak ustawić system w taki sposób, by na tylną oś trafiała większość lub cała moc.

BMW chwali się, że w czasie jazd testowych na Pętli Północnej toru Nurburgring BMW M4 CS osiągnęło oficjalny, potwierdzony notarialnie, czas wynoszący 7:21,989 minuty na pełnym okrążeniu liczącym blisko 21 km.

BMW zajęło się również prowadzeniem i brzmieniem

Inne cechy szczególne BMW M4 CS to zmodyfikowane, elektronicznie sterowane amortyzatory, układ kierowniczy i hamulcowy, a także podwójny układ wydechowy z elektrycznie sterowanymi klapami i lekkim tłumikiem. Brzmienie jest oczywiście powiązane z ustawieniem charakterystyki pracy silnika. W trybach SPORT i SPORT+ kierowca może cieszyć się dźwiękami międzygazów.

Nowe BMW M4 CS produkowane będzie od lipca tego roku w zakładzie niemieckiego producenta w Dingolfing. Zamówienia ruszą pod koniec maja.

Zdjęcie Zamówienia na BMW M4 CS ruszą pod koniec maja. / materiały prasowe

Zdjęcie Dzięki szerokiem zastosowaniu karbonu BMW M4 CS jest lżejsze o 20 kg od wersji Competition. / materiały prasowe

Zdjęcie Za wprawianie w ruch M4 CS odpowiada trzylitrowy sześciocylindrowy rzędowy silnik o mocy 550 KM. / materiały prasowe