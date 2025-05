Od 1 czerwca poważne zmiany na parkingach. Będzie drożej i dłużej

- Od niedzieli zmieni się obszar strefy - znikną w nim wszystkie luki, a płatnym parkowaniem objęte zostaną naturalne granice Śródmieścia. Nowa strefa będzie obejmować obszar powyżej trasy W-Z od al. Włókniarzy do ul. Kopcińskiego. Poniżej trasy W-Z obszar strefy uzupełniony zostanie o nowo powstałe osiedla w rejonie ul. Tymienieckiego i ul. Tylnej. Ponadto parkomaty pojawią się również na al. Unii Lubelskiej i ul. Krakowskiej. Natomiast od października do obszaru strefy dojdzie też Radiostacja - poinformował Tomasz Śliwiński z Zarządu Dróg i Transportu w Łodzi.

Co istotne, od 1 czerwca zmienią się też godziny funkcjonowania strefy płatnego parkowania. Łódzcy urzędnic zauważyli, że korporacje, biura i firmy coraz częściej pracują w innych godzinach niż 8-16. Dlatego też chcąc skuteczniej zniechęcić ich do korzystania z samochodów (urzędnicy nazywają to "doprowadzaniem do większej rotacji miejsc i zachęcaniem do korzystania z komunikacji miejskiej") ZDiT wydłuża czas płatnego parkowania. Od 1 czerwca opłaty będą pobierane w godzinach 7-19, a nie jak do tej pory 8-18.