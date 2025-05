Kiedy tramwaj ma pierwszeństwo?

Tramwaj to pojazd o szczególnym statusie w ruchu drogowym. Zgodnie z prawem o ruchu drogowym, pojazd szynowy ma pierwszeństwo na skrzyżowaniach równorzędnych, niezależnie od tego, z której strony nadjeżdża. To oznacza, że klasyczna zasada "prawej ręki" nie obowiązuje w przypadku tramwajów. Dodatkowo, gdy kierunki ruchu przecinają się poza skrzyżowaniem, tramwaj również zachowuje swoje pierwszeństwo.

Wynika to przede wszystkim z chęci zapewnienia bezpieczeństwa i charakterystyki samego tramwaju - jego znacznej masy, długiej drogi hamowania i ograniczonej możliwości zmiany kierunku jazdy. Tramwaj waży kilkadziesiąt ton i potrzebuje znacznie więcej czasu i przestrzeni do zatrzymania niż typowy samochód osobowy.

Kiedy tramwaj nie ma pierwszeństwa? Motorniczowie też muszą patrzeć na znaki

Jednak pierwszeństwo tramwaju nie jest bezwzględne. Istnieją sytuacje, w których pojazd szynowy musi ustąpić miejsca innym uczestnikom ruchu. Jedną z najważniejszych jest właśnie sytuacja opisana w pytaniu - gdy tramwaj porusza się drogą podporządkowaną i musi przestrzegać znaku A-7 "Ustąp pierwszeństwa".

Gdy na trasie pojazdu szynowego znajduje się znak A-7 lub B-20 "Stop", motorniczy musi się do niego zastosować. Oznacza to konieczność ustąpienia pierwszeństwa pojazdom poruszającym się drogą z pierwszeństwem, na podobnej zasadzie, jak motorniczy, który musi stosować się do sygnalizacji świetlnej.

Warto pamiętać, że motorniczy zbliżając się do skrzyżowania ze znakiem "Ustąp pierwszeństwa" powinien zwolnić i upewnić się, że może bezpiecznie wjechać na skrzyżowanie. W praktyce oznacza to, że tramwaj zatrzyma się przed skrzyżowaniem i będzie czekał na odpowiedni moment do kontynuowania jazdy.

Oprócz znaków drogowych, istnieją inne przypadki, gdy tramwaj musi ustąpić pierwszeństwa

Kolejną sytuacją jest włączanie się tramwaju do ruchu z pętli lub zajezdni. W takich przypadkach motorniczy musi przepuścić pojazdy już poruszające się po jezdni.

Na rondach sprawa jest nieco bardziej skomplikowana. Gdy tramwaj wjeżdża na rondo, na którym obowiązuje znak A-7, musi przepuścić pojazdy już znajdujące się na nim. Jednak gdy zjeżdża z ronda, odzyskuje swoje pierwszeństwo zgodnie z ogólną zasadą pierwszeństwa pojazdów szynowych.

Tramwaj i pieszy - kto ma pierwszeństwo?

Z uwagi na wcześniej wspomniane właściwości tramwaju, twórcy przepisów dali mu również pierwszeństwo w sytuacji, gdy zbliża się do przejścia dla pieszych, na którym nie ma jeszcze nikogo. Wówczas to pieszy zbliżający się do przejścia musi ustąpić pierwszeństwa - zyskuje je tylko wówczas, gdy już znajduje się na przejściu. Warto pamiętać o tym, gdy zbliżamy się do "zebry" i w pobliżu widzimy poruszającego się po szynach kilkudziesięciotonowego kolosa.

