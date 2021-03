BMW iX. Cena i specyfikacja

​Pod koniec roku do europejskich salonów trafi elektryczny SUV BMW o nazwie iX. Samochód ten został zaprezentowany po raz pierwszy pod koniec 2020 roku, a teraz poznaliśmy jego specyfikację techniczną.

BMW iX będzie dostępne w dwóch wersjach - iX xDrive40 i iX xDrvie50.

Układ napędowy BMW iX xDrive50 składający się z jednego silnika na przedniej i jednego na tylnej osi rozwija łączną moc ponad 370 kW (500 KM) i umożliwia przyspieszenie od 0 do 100 km/h w niecałe 5,0 s. Napęd BMW iX xDrive40 o mocy ponad 240 kW (300 KM) zapewnia przyspieszenie od 0 do 100 km/h w nieco ponad 6,0 s. Obie wersje mają napęd na cztery koła.



Silnik elektryczny, skrzynia biegów i elektronika mocy BMW iX są zintegrowane we wspólnej obudowie. Kompaktowa konstrukcja zwiększa również sprawność układu napędowego. Na tle konkurencji BMW iX charakteryzuje się wyjątkową wydajnością, której towarzyszą dodatkowo optymalne właściwości aerodynamiczne i inteligentna lekka konstrukcja. Umożliwiło to uzyskanie średniego zużycia energii wg WLTP poniżej 21,0 kWh/100 km w BMW iX xDrive50 i poniżej 20,0 kWh/100 km w BMW iX xDrive40.



Podobnie jak silniki elektryczne i elektronika mocy, także akumulator wysokonapięciowy BMW iX jest elementem technologii BMW eDrive opracowanej autorsko przez BMW Group. Jest on umieszczony nisko w podłodze pojazdu i stanowi integralną część karoserii. W porównaniu z poprzednią generacją akumulatorów, grawimetryczna gęstość energii akumulatora litowo-jonowego wzrosła o kolejne 20 procent.

Umieszczony płasko w podłodze BMW iX xDrive40 akumulator ma pojemność energetyczną brutto wynoszącą 70 kWh, a xDrive50 - 100 kWh. Zasięg (wg WLTP) auta z mniejszą baterią ma wynosić 400 km, a z większą - 600 km.

Nowa technologia ładowania BMW iX umożliwia szybkie ładowanie prądem stałym o bardzo wysokiej mocy. Akumulator wysokonapięciowy BMW iX xDrive50 można ładować z mocą do 200 kW. Maksymalna moc ładowania BMW iX xDrive40 wynosi 150 kW. Dzięki temu w ciągu 10 minut można zwiększyć zasięg o ponad 120 km (xDrive50) i 90 km (xDrive40). W obu modelach poziom naładowania akumulatora wysokonapięciowego można zwiększyć z 10 do 80 procent całkowitej pojemności w niecałe 40 minut.

Europejskie ceny BMW iX startują od 77 300 euro. Polskich jeszcze nie znamy.