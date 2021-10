BMW 2 Active Tourer. Całkiem nowe!

Na początku sprzedaży - w lutym 2022 roku - dostępne będą cztery warianty z napędem na przednią oś i silnikami o mocy od 136 KM do 218 KM. Kilka miesięcy po debiucie do gamy dołączą dwa modele hybrydowe plug-in. Standardowo, we wszystkich wariantach modelowych, nabywcy otrzymają 7-stopniową dwusprzęgłową skrzynię Steptronic.



Wzorem pozostałych modeli nowej generacji przód otrzymał nową atrapę chłodnicy, która zyskała na wielkości, oraz płaskie reflektory. Nowe BMW serii 2 Active Tourer wyposażone jest standardowo w całkowicie diodowe oświetlenie. Opcjonalnie oferowane są diodowe reflektory adaptacyjne z matrycowymi światłami drogowymi. Na tle poprzednika auto ma zdecydowanie agresywniejsze linie. Wyrażają się one chociażby w znacznie bardziej pochylonych słupkach niż w poprzednim modelu. Długa powierzchnia szyb bocznych, ukryte w powierzchni klamki oraz wąskie słupki C przyczyniają się do dynamicznego wyglądu.



Przeprojektowana górna część drzwi w pobliżu słupków A poprawia widoczność. Szerokie "barki" i płaskie lampy w technologii diodowej nadają tyłowi nowego BMW serii 2 Active Tourer szczególnie mocny wygląd. Końcówki rur wydechowych są we wszystkich wariantach modelu niewidocznie zintegrowane z tylnym zderzakiem. W zależności od wariantu standardowo oferowane są 16- lub 17-calowe obręcze kół ze stopów lekkich.



W kabinie kształty i liczne detale bazują na koncepcji wnętrza technologicznego flagowca marki - BMW iX. Charakterystyczne cechy to m.in. płaska deska rozdzielcza, zakrzywiony ekran czy wydający unosić się w powietrzu podłokietnik ze zintegrowanym panelem obsługi. Przestrzeń pod podłokietnikiem wykorzystywano jako schowek, natomiast obszar przed nim zapewnia miejsce na duże uchwyty na napoje i nowo zaprojektowaną półkę na smartfon. Standard to m.in. dwustrefowa klimatyzacja i system nawigacyjny BMW Maps.



W porównaniu z poprzednim modelem nowe BMW serii 2 Active Tourer oferować ma wyraźnie wyższy komfort jazdy na długich dystansach. Opcjonalnie dostępne są fotele sportowe z wydatnymi podparciami bocznymi i częścią barkową, elektryczną regulacją z funkcją pamięci oraz podparciem lędźwiowym i funkcją masażu. Oprócz komfortu akustycznego poprawiono również ochronę pasażerów. Zintegrowana koncepcja bezpieczeństwa biernego została wzbogacona o nową poduszkę powietrzną umieszczoną pomiędzy fotelami przednimi.



Liczne schowki i regulowane w kilku płaszczyznach tylne siedzenia zapewniają funkcjonalność w codziennej eksploatacji. Ustawienie oparć w pozycji cargo zwiększa przestrzeń bagażową nawet o 90 l. Dodatkowo tylny rząd siedzeń można przesuwać do przodu nawet o 13 cm. W połączeniu z podzielonymi w proporcjach 40:20:40 i składanymi oparciami tylnych siedzeń zapewnia to odpowiednią pojemność bagażową. Wynosi ona od 470 do 1455 l (BMW 218i Active Tourer, BMW 218d Active Tourer) lub od 415 do 1405 l (BMW 220i Active Tourer, BMW 223i Active Tourer). Wyposażenie standardowe obejmuje automatyczną tylną klapę.



Nowe BMW 2 Active Tourer powstawać będzie w niemieckiej fabryce marki w Lipsku. Ceny nie zostały jeszcze opublikowane.