Audi RS 6 Avant GT. Rodzinne kombi z osiągami, które wyrywają z butów

Spis treści: 01 Audi RS 6 Avant GT. Wygląd

02 Wnętrze Audi RS 6 Avant GT

03 Jaki silnik w Audi RS 6 Avant GT?

04 Audi RS 6 Avant GT. Ile kosztuje?

W 2020 roku przez sześć miesięcy dwunastu praktykantów, przy wsparciu zespołu Audi Design, pracowało nad projektem RS6 GTO concept. Uczyli się oni w ten sposób pracy blacharzy, mechaników, lakierników i techników. Główną inspirację przy tworzeniu auta stanowiło Audi 90 quattro IMSA GTO z 1989 roku. Po czterech latach koncept przyjął formę produkcyjną, ponieważ to właśnie do niego nawiązuje Audi RS 6 Avant GT, czyli topowa wersja tej linii modelowej.

Zdjęcie Od lewej: Audi RS6 GTO concept, Audi RS 6 Avant GT i Audi 90 quattro IMSA GTO z 1989 roku / materiały prasowe

Audi RS 6 Avant GT. Wygląd

Audi RS 6 Avant GT wyróżnia się osłoną chłodnicy i sporymi wlotami powietrza w czarnym kolorze. Uwagę zwraca również zderzak zintegrowany ze splitterem. Z tyłu natomiast RS 6 Avant GT przeciąga wzrok dyfuzorem (z pionowym czerwonym elementem na środku, który może przywodzić na myśl światła w bolidach F1) oraz spoilerem, którym kończy się dach auta.

Audi zwraca uwagę, że w celu osiągnięcia bardziej sportowej sylwetki auta, po raz pierwszy w historii RS 6 Avant, z dachu usunięto relingi. Przy tworzeniu tej wersji użyto również sporo włókna węglowego. Wykonano z niego maskę, błotniki czy lusterka. Za 22-calowymi felgami znajdują się wyloty powietrza, które zmniejszają ciśnienie w nadkolach, a jednocześnie poprawiają chłodzenie hamulców.

Warto zwrócić uwagę również na wspomniane felgi, które zostały zaprojektowane specjalnie dla tego auta. W zależności od tego, jaki kolor lakieru wybierzemy, samochód różni się kolorem okleiny oraz felg.

Zdjęcie Audi RS6 Avant GT posiada zaprojektowane specjalnie dla niego 22-calowe felgi. / materiały prasowe

Wnętrze Audi RS 6 Avant GT

Wewnątrz Audi RS 6 Avant GT dominuje czerń, którą przełamują liczne czerwone i miedziane akcenty. Gdybyśmy nagle zapomnieli, że mamy do czynienia z topową odmianą modelu, przypomną nam o tym napisy "RS 6 GT" na dywanikach i pod zagłówkami kubełkowych foteli. Podłokietniki, deska rozdzielcza czy konsola środkowa pokryte zostały mikrofibrą. Pasy bezpieczeństwa mają natomiast czerwony kolor.

Kolejnym ważnym elementem, który wyróżnia tę wersję jest numer seryjny konkretnego egzemplarza, który można znaleźć na konsoli środkowej. Produkcja jest ograniczona, a ostatni egzemplarz, który wyjedzie z fabryki, będzie miał numer 660.

Zdjęcie Wnętrze Audi RS6 Avant GT utrzymane jest w czarnym kolorze. / materiały prasowe

Jaki silnik w Audi RS 6 Avant GT?

Za wprawianie w ruch Audi RS 6 Avant GT odpowiada czterolitrowy silnik V8 generujący moc 630 KM i 850 Nm momentu obrotowego. Samochód przyspiesza od 0 do 100 km/h w 3,3 sekundy (o 0,3 s szybciej niż "zwykłe" RS 6). 200 km/h natomiast zobaczymy na liczniku po 11,5 s. Maksymalnie samochód może rozpędzić się do 305 km/h. Jednostka napędowa współpracuje z ośmiobiegową przekładnią Tiptronic o zoptymalizowanych czasach zmiany przełożeń. Samochód oferuje napęd na wszystkie koła.

Zdjęcie Audi RS6 Avant GT wyposażone jest w czterocylindrowy silnik V8. / materiały prasowe

Odmiana wykorzystuje najnowszą wersję centralnego mechanizmu różnicowego z blokadą. Rozdziela on moc między przednią i tylną oś w stosunku 40:60. W przypadku poślizgu większość mocy automatycznie trafia na tę oś, która ma lepszą przyczepność: na przód może trafić do 70 proc., a na tył - do 85 proc.

Ponadto RS 6 Avant GT otrzymało specjalnie skonfigurowany mechanizm różnicowy quattro na tylnej osi. Ma on zapewniać dodatkową zwinność i zwiększyć moment obrotowy, który trafia na tył w trybie jazdy dynamic. Standardem w tej odmianie jest również regulowane gwintowane zawieszenie, które w porównaniu ze "zwykłym" RS obniża prześwit o 10 mm. Zwiększona sztywność sprężyn, trzystopniowo regulowane amortyzatory oraz sztywniejsze stabilizatory (o 30 proc. z przodu i o 80 proc. z tyłu) ograniczają przechyły nadwozia.

Audi RS 6 Avant GT. Ile kosztuje?

O tym, czy ktoś zostanie dumnym posiadaczem topowej wersji kombi niemieckiego producenta, decyduje nie tylko liczba egzemplarzy, ale również cena. Jak informuje Audi, startuje ona od 219 355 euro (przy obecnym kursie to ponad 950 tys. złotych). Dostawy 660 sztuk rozpoczną się w drugim kwartale tego roku.

Zdjęcie Audi RS 6 Avant GT nawiązuje do projektu RS 6 GTO concept. / materiały prasowe

Zdjęcie Audi wraca uwagę, że RS 6 Avant GT wyróżnia się brakiem relingów dachowych. / materiały prasowe

Zdjęcie Audi RS 6 Avant GT oferuje 630 KM. / materiały prasowe

Zdjęcie Pod zagłówkami foteli i na dywanikach znajdziemy napis "RS 6 GT". / materiały prasowe

Zdjęcie Liczba egzemplarzy Audi RS 6 Avant GT ograniczona została do 660. / materiały prasowe