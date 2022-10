Spis treści: 01 Alfa Romeo Giulia i Stelvio - świeże spojrzenie

02 Nowe Alfy Romeo: Giulia i Stelvio - zmiany w kabinie

03 Wszystkie Alfy Romeo z certyfikatem NFT

04 Super, Sprint, Ti, Veloce i Competizione

05 Giulia i Stelvio - silniki

Giulia i Stelvio to do niedawna stanowiły całość gamy Alfy Romeo, na szczęście chwilę temu dołączyło do nich Tonale. Sedan i duży SUV włoskiej marki potrzebowały odświeżenia jak kania dżdżu. I w końcu je dostały.

Alfa Romeo Giulia i Stelvio - świeże spojrzenie

Pierwszym elementem, który rzuca się w oczy w kontakcie z odświeżonymi modelami Alfy są reflektory adaptacyjne "3+3" z nową matrycą Full-LED. Podkreślają one pokrewieństwo z Tonale, jak i przywodzą na myśl jedną ze słynnych cech stylistycznych marki, która została wprowadzona przez kultową Alfę Romeo SZ Zagato oraz samochód koncepcyjny Alfa Romeo Proteo.

Unikalną linię przodu nowych wersji Giulii i Stelvio tworzą trzy moduły zawierające światła dzienne oraz dynamiczne kierunkowskazy. Zmienił się również układ tylnych świateł LED. Nowa Giulia ma nowe tylne światła ze szkła z przezroczystym wykończeniem, podczas gdy te w nowym Stelvio są z przydymionego szkła z błyszczącym czarnym wykończeniem.

Alfa Romeo Giulia 1 / 9 Alfa Romeo Giulia Źródło: materiały prasowe udostępnij

Nowe Alfy Romeo: Giulia i Stelvio - zmiany w kabinie

W obu modelach pojawił się cyfrowy wyświetlacz zegarów o charakterystycznym kształcie nawiązującym do tradycyjnych rozwiązań Alfy Romeo. Ma on przekątną 12,3 cala i pozwala na konfigurację zawartości według preferencji kierowcy. W trybie Heritage, inspirowanym modelami marki z lat 60. i 70., ma nawet charakterystyczne, odwrócone cyfry na końcu prędkościomierza.

Wszystkie Alfy Romeo z certyfikatem NFT

Giulia i Stelvio, podobnie jak Tonale, na życzenie klienta mogą być wzbogacone o certyfikat przygotowany w oparciu o technologię NFT. W dokumencie tym zapisane są dane dotyczące okresu eksploatacji pojazdu. Certyfikat może być wykorzystany jako gwarancja, że samochód był prawidłowo serwisowany i utrzymywany, co ma pozytywny wpływ na jego wartość rezydualną. Na rynku samochodów używanych, certyfikacja NFT stanowi ważne dodatkowe źródło wiarygodnego pochodzenia.

Alfa Romeo Stelvio 1 / 10 Alfa Romeo Stelvio Źródło: materiały prasowe udostępnij

Super, Sprint, Ti, Veloce i Competizione

Oba modele dostępne będą w trzech wersjach wyposażenia. Podstawowej - Super, którą można wzbogacić o pakiet wyposażenia Sprint, Ti, którą można poszerzyć o pakiet Veloce oraz nową - odmianę Competizione.

Ta ostatnia oparta jet o wersję Ti z pakietem Veloce, wyróżnia się ekskluzywnym, szarym, matowym kolorem Moon Light oraz czerwonymi zaciskami hamulcowymi. Sportowy wygląd nowej Alfy Stelvio dodatkowo podkreślają 21-calowe obręcze. We wnętrzu wyróżnia się pokryta skórą deska rozdzielcza i fotele z kontrastowym, czerwonym szwem. Ponadto, seria specjalna posiada przyciemniane szyby i logotyp Competizione umieszczony na boku i na przednim zagłówku.

Giulia i Stelvio - silniki

Auta w każdej wersji wyposażenia dostępne będą z silnikiem Diesla o mocy 160 KM z napędem na tylne koła oraz z 210-konnym silnikiem wysokoprężnym lub 280-konnym benzynowym z napędem na obie osie.

