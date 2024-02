Spis treści: 01 Polsko-włoski super samochód. Czym jest AGTZ Twin Tail

02 AGTZ Twin Tail to dwa auta w jednym

03 AGTZ Twin Tail bazuje na francuskiej ikonie

04 Ile kosztuje AGTZ Twin Tail? Powstanie tylko 19 sztuk

05 Kiedy AGTZ Twin Tail pojawi się na drogach?

Na słuch o sportowym, polskim samochodzie, wiele osób dostanie dreszczy. Nic w tym dziwnego, ponieważ naród Polski ma za sobą już jedno podejście, które zakończyło się fiaskiem. Tym jednak razem będzie inaczej, bowiem nie mówimy o obietnicach, a o gotowym produkcie. Owocem współpracy polskiego kolekcjonera i sprzedawcy nietuzinkowych aut La Squadra, z włoskim studiem projektowym Zagato, jest super samochód o wyjątkowej konstrukcji. Co o nim wiemy?

Polsko-włoski super samochód. Czym jest AGTZ Twin Tail

AGTZ Twin Tail powstawał w kompletnej tajemnicy, ale już dziś jest gotowy, by usłyszał o nim cały świat. To wyjątkowe GT, będące wspólnym dziełem La Squadry i Zagato, opowiada tragiczną historię modelu Alpine A220, sportowej ikony z 1968 roku, która nigdy nie odniosła tak wielkiego sukcesu, na jaki zasługiwała. Po 24-godzinnym wyścigu Le Mans w 1969 roku, narodził się koncepcja, którą po 55 latach na nowo opowiada polsko-włoski projekt.

Zdjęcie AGTZ Twin Tail (Shorttail) / La Squadra/Zagato / materiały prasowe

Zdjęcie AGTZ Twin Tail 2024 (Longtail) / La Squadra/Zagato / materiały prasowe

Inspiracją dla modelu AGTZ Twin Tail był egzemplarz z numerem seryjnym 1731, który po długim boju w Le Mans został poddany niecodziennej modyfikacji. Długi “ogon" A220 został skrócony o całe 30 cm, co narodziło w nim nowy potencjał i kompetencje, które miały przełożyć się na sukcesy na krętych i technicznych torach oraz górskich szlakach. Zwycięstwa i sukcesy nadeszły błyskawicznie, jednak ta kariera nie doczekała się kolejnych tomów. To jeden z głównych powodów, dla którego tę historię na nowo chce napisać La Squadra i Zagato.

Projektem AGTZ Twin Tail składamy hołd kultowej marce samochodów, która z powodzeniem odrodziła legendarny status modelu A110. W czasach, w których coraz większą rolę odgrywają media społecznościowe, marzę o ujrzeniu naszej nowej kreacji na ulicach Tokio, na torze, na którym odbywa się wyścig 24h Le Mans, czy w końcu na polskich drogach. W pierwszej kolejności nie mogę się jednak doczekać ujrzenia go na wybrzeżu jeziora Como podczas planowanej na maj publicznej premiery tego modelu. Jakub Pietrzak, założyciel La Squadra

Zdjęcie Alpine A220 to sportowa ikona z 1968 roku, która nigdy nie odniosła tak wielkiego sukcesu, na jaki zasługiwała. / La Squadra/Zagato / materiały prasowe

AGTZ Twin Tail to dwa auta w jednym

AGTZ Twin Tail to samochód o dwóch twarzach, ponieważ to opowieść o A220 przed i po transformacji. Współczesność nie toleruje kompromisów, dlatego AGTZ to dwa auta w jednym - właściciel będzie mógł sam zdecydować, jaką wersją nadwozia wyjedzie na drogi. Tym sposobem wersja Longtail po odłączeniu tyłu zmienia się w wariant Shorttail. Jedna lepiej sprawdzi się na szybkim torze, druga na krętym i technicznym odcinku.

Jest to koncepcja zaktualizowana do naszych czasów: motorsport ekstremalnie rozwinął się, począwszy od lat 60., więc naszą intencją nie było już stworzenie konstrukcji o charakterystyce aerodynamicznej czy technicznej wyczynowego bolidu. Zamiast tego chcieliśmy uchwycić w tym projekcie inspirację i innowacyjność A220, a przez to stworzyć autentyczne Gran Turismo w tradycyjnym duchu Zagato. [...] Nowy AGTZ Twin Tail w pełni wpisuje się w tożsamość prowadzonej przez naszą rodzinę już od ponad stu lat działalności. Andrea Zagato, prezes Atelier Zagato

Zdjęcie AGTZ Twin Tail 2024 (Shorttail) / La Squadra/Zagato / materiały prasowe

Zdjęcie AGTZ Twin Tail 2024 (Longtail) / La Squadra/Zagato / materiały prasowe

AGTZ Twin Tail bazuje na francuskiej ikonie

Samochód nie powstał jednak od czystej kartki. Bazą dla AGTZ Twin Tail jest Alpine A110, współczesny, lekki, sportowy samochód z silnikiem umieszczonym centralnie. Obecnie pod maską zwykłego A110 pracuje benzynowy, turbodoładowany silnik o pojemności 1,8 litra, który w topowym wydaniu generuje moc 300 KM i 320 Nm momentu obrotowego. Przy masie własnej, przekraczającej ledwo 1100 kg, wyposażony w szybką, 7-stopniową skrzynię, A110 przyspiesza do pierwszej "setki" w 4,5 sekundy.

Ile kosztuje AGTZ Twin Tail? Powstanie tylko 19 sztuk

Nie oznacza to jednak, że takimi samymi osiągami pochwali się limitowane do zaledwie 19 sztuk AGTZ Twin Tail, bowiem na tę chwilę o jednostce mającej znaleźć się za plecami kierowcy nic nie wiadomo. Wiemy natomiast, że lista chętnych szybko się zapełnia, a cena modelu zaczyna się od poziomu ok. 2,8 mln złotych (650 tys. Euro).

Zdjęcie Polsko-włoski super samochód. Debiutuje AGTZ Twin Tail / La Squadra/Zagato / materiały prasowe

Zdjęcie Bazą dla AGTZ Twin Tail jest Alpine A110 / La Squadra/Zagato / materiały prasowe

Kiedy AGTZ Twin Tail pojawi się na drogach?

Promocję polsko-włoskiego sportowca od La Squadry i Zagato zapoczątkuje pokaz dwóch klasycznych A220 w konfiguracjach Longtail oraz Shorttail podczas konkursu elegancji "The I.C.E", który odbędzie się w dniach 23-24 lutego 2024 r. W Saint Mortiz w Szwajcarii. Następnie w maju, nad jeziorem Como we Włoszech, odbędzie się pierwsza publiczna premiera modelu AGTZ Twin Tail. Dostawy pierwszych egzemplarzy do klientów rozpoczną się jesienią – w październiku tego roku.

Zdjęcie Oryginalne Alpine A220 Longtail było inspiracją dla projektu Zagato i La Squadry / La Squadra/Zagato / materiały prasowe