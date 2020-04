Volkswagen Tiguan - powstało już sześć milionów egzemplarzy

Tej wiosny Volkswagen wyprodukował sześciomilionowy egzemplarz Tiguana. W samym 2019 roku powstało 910 926 sztuk popularnego SUV-a. Tiguan stał się najchętniej kupowanym samochodem marki i koncernu Volkswagen, a oferowany jest w 80 procentach krajów świata. W Europie Tiguan cieszy się największą popularnością wśród modeli typu SUV, w skali całego świata należy do grona trzech najchętniej kupowanych aut tej klasy. Volkswagen produkuje ten samochód na trzech kontynentach, w krajach należących do czterech stref czasowych.

Volkswagen o przyszłości Tiguana. W lecie pojawią się zmiany

W zeszłym roku średnio co 35 sekund w którejś z fabryk zjeżdżał z taśmy nowy Tiguan. To tempo jest najlepszym dowodem stale rosnącego popytu. Model pierwszej generacji miał swoją premierę w 2007 roku podczas Międzynarodowego Salonu Samochodowego we Frankfurcie - i już w tym samym roku zaczął piąć się w górę w rankingu sprzedaży. W 2008 roku Volkswagen wyprodukował ponad 150 000 egzemplarzy Tiguana dostępnego w wersjach z napędem na przednie i na cztery koła. W Niemczech od razu zyskał on pozycję lidera w klasie SUV-ów. Od samego początku Tiguan cieszył się bardzo dużym wzięciem również na świecie. Widać, że prezentując ten wszechstronny i funkcjonalny model Volkswagen doskonale trafił w oczekiwania klientów poszukujących nowoczesnego, kompaktowego SUV-a. W 2011 roku przeprowadzono lifting tego auta, które w odmienionej wersji również od razu odniosło sukces - w krótkim czasie roczna produkcja po raz pierwszy przekroczyła granicę 500 000 egzemplarzy.

W kwietniu 2016 roku na rynek trafił Tiguan drugiej generacji. Nowością było m.in. to, że do jego budowy wykorzystano modułową płytę podłogową (MQB). Taka konstrukcja zmieniła wszystko - nowe proporcje nadwozia sprawiły, że Tiguan zyskał bardziej dynamiczny wygląd, a dzięki większemu rozstawowi osi jego wnętrze stało się dużo bardziej przestronne. Nad bezpieczeństwem podróżnych czuwają nowe systemy asystujące.

Rodzina Tiguana zyskała jeszcze większą popularność dzięki pojawieniu się w 2017 roku wersji XL z większym o 110 mm rozstawem osi, siedmioma miejscami. Nowa odmiana nadwoziowa przyczyniła się do znacznego wzrostu sprzedaży - dzisiaj 55 procent wszystkich egzemplarzy opuszczających bramy fabryk to właśnie Tiguany XL. W Ameryce Volkswagen oferuje model drugiej generacji wyłącznie w wersji z większym rozstawem osi. Na rynkach europejskich oraz w wielu innych krajach model z większym rozstawem osi jest znany pod nazwą Tiguan Allspace. Sprzedawana w Chinach odmiana XL nosi tam nazwę Tiguan L i cieszy się bardzo dużą popularnością. W październiku 2019 roku Volkswagen zwiększył ofertę zespołów napędowych chińskiego Tiguana L o wersję hybrydową typu plug-in.

Tiguan jest produkowany w czterech fabrykach Volkswagena. Ponieważ znajdują się one w czterech strefach czasowych można powiedzieć, że produkcja trwa przez całą dobę. W głównym zakładzie w Niemczech - w Wolfsburgu - powstaje Tiguan ze standardowym rozstawem osi z przeznaczeniem na rynki w Europie, Afryce, Azji i Oceanii. W zakładzie w Kałudze, 170 km na południowy-zachód od Moskwy, jest produkowany Tiguan sprzedawany w Rosji oraz w krajach Azji centralnej. W Szanghaju Volkswagen wytwarza sprzedawanego w Chinach Tiguana L z dużym rozstawem osi. W meksykańskiej Puebli powstaje Tiguan z dużym rozstawem osi, który trafia na rynki Ameryki Północnej i Południowej oraz do krajów Europy, Afryki, Azji i Oceanii.

Dwie generacje Tiguana sprawiły, że stał się on jednym z najpopularniejszych aut klasy Sport Utility Vehicle na świecie. Dla marki i koncernu Volkswagen jest jednym z głównych modeli. W 2020 roku Volkswagen otworzy kolejny rozdział w jego historii prezentując odświeżoną wersję z licznymi zmianami technicznymi i stylizacyjnymi. Pojawi się wtedy również dodatkowa odmiana z napędem hybrydowym typu plug-in (PHEV) przeznaczona do sprzedaży w Europie.