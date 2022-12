Volkswagen T-Roc Cabriolet w nowej, specjalnej wersji. Jest tylko jeden problem

Testy Volkswagen T-Roc po liftingu. W czym tkwi tajemnica sukcesu tego modelu?

Volkswagen T-Roc Cabriolet Edition Grey - co go wyróżnia?

Najważniejszym wyróżnikiem T-Roca Cabriolet Edition Grey, jest przygotowany dla niego lakier Indium Grey. Volkswagen podkreśla, że chociaż jest matowy, pokryto go powłoką zabezpieczającą, więc powinien być równie trwały, co klasyczne lakiery metalizowane. To dobra wiadomość, ponieważ lakiery matowe są zwykle miękkie i bardzo podatne na uszkodzenia.

Specjalna odmiana T-Roca bazuje na wizualnie usportowionej wersji R-Line, co nadaje mu nieco więcej zadziorności, podobnie jak pakiet lakierowanych na czarno elementów. W jego skład wchodzą czarne listwy, nakładki na lusterka, tylny spojler, klamki oraz oznaczenia. 18-calowe felgi aluminiowe również są lakierowane na czarno.

Zdjęcie Volkswagen T-Roc Cabriolet Edition Grey / materiały prasowe

Volkswagen milczy na temat zmian we wnętrzu, a na zdjęciach widać fotele takie, jak w każdym egzemplarzu w wersji R-Line. Domyślamy się więc, że żadnych zmian tu nie wprowadzono.

Volkswagen T-Roc Cabriolet Edition Grey to wersja limitowana

Chętni na T-Roca Cabriolet Edition Grey nie powinni zwlekać, ponieważ jest to odmiana limitowana do 999 egzemplarzy. Każdy z nich otrzyma informujące o tym fakcie nakładki na progi z indywidualnym numerem. Auto wyceniono na 46 470 euro lub na 51 600 euro, jeśli zdecydujemy się na pakiet dodatkowego wyposażenia.

Zła wiadomość jest taka, że jedyny dostępny silnik to 1.5 TSI 150 KM. Jeśli więc komuś marzyła się jazda po bezdrożach SUV-em w wersji cabrio, zawiedzie się (4MOTION dostępne jest dopiero w wersji 2.0 TSI). Drugi, poważniejszy problem to fakt, że takie nadwozie jest zdaniem Volkswagena zbyt egzotyczne na nasz rynek. Dlatego T-Roc Cabriolet nigdy nie był dostępny na naszym rynku i to się nie zmieniło. Chociaż zawsze można się udać do jednego z salonów za naszą zachodnią granicą.

