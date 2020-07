Volkswagen przygotowuje nowego mini-kampera

Volkswagen prezentuje pierwsze rysunki i informacje na temat modelu będącego następcą Caddy Beach. Mini-kamper bazuje na nowej generacji modelu Caddy. W samochodzie znajdziemy wiele nowych funkcji. Jednym z przykładów jest całkowicie nowa koncepcja miejsca do spania – przeprojektowana od podstaw, tak by zaoferować jeszcze większą wszechstronność.

Kompaktowego mini-kampera opartego w całości na modelu Caddy, Vokswagen ma w swej ofercie od roku 2005. Od samego początku głównym zadaniem jego konstruktorów było zachowanie jak największej użyteczności na co dzień, a jednocześnie takie zaprojektowanie wyposażenia - toreb do przechowywania przedmiotów i strefy sypialnej - by można je było łatwo zdemontować. Dotyczy to również najnowszej generacji tego modelu.



Jedną z nowości w tym modelu jest możliwość spojrzenia na gwiazdy przez szklany dach panoramiczny o powierzchni 1,4 metra kwadratowego. Ci, którzy wolą spać w ciemności lub chcą uniknąć budzenia ich rano przez słońce, mogą oczywiście zaciemnić wszystkie okna, w tym także szklany dach. Komfort snu na prawie dwumetrowym łóżku zapewniają sprężyny talerzowe, stosowane również w łóżkach w Californii i Grand Californii.

W tyle pojazdu sprytnie schowane są lekkie krzesła kempingowe i stół, także znane szerzej z modeli California i Grand California. Dwie praktyczne torby do przechowywania można zabrać ze sobą do domu, gdzie z łatwością włożymy do nich wszystkie potrzebne rzeczy. Torby te, po zamocowaniu ich na szybach w tylnej części pojazdu, służą też jako swoiste parawany chroniące prywatność wewnątrz samochodu.

Nowy Caddy wyposażony jest w 19 systemów wsparcia kierowcy zapewniających komfort i bezpieczeństwo podczas podróży. Wśród nich znajduje się system asystenta podróży - Travel Assist, który po raz pierwszy w historii w modelu Volkswagen Samochody Dostawcze umożliwia półautonomiczną jazdę w całym zakresie prędkości. Nowością w Caddy, znaną już z serii Crafter i Transporter, jest również system Trailer Assist, który znacznie ułatwia manewrowanie do tyłu z przyczepą, a także systemy Side-Assist i Rear Traffic Alert.

Światowa premiera nowego, kompaktowego kampera odbędzie się wirtualnie i zaplanowana jest na początek września tego roku.