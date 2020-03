Właściciele nowego Volkswagena Polo wyposażonego w podstawową jednostkę 1.0 MPI powinni się zgłosić do serwisów. W ich samochodach może wystąpić usterka wspomagania hamowania.

Zdjęcie Volkswagen Polo 1.0 MPI /INTERIA.PL

Niemiecki producent zachęca swoich klientów do niezwłocznego kontaktu w celu przeprowadzenia akcji serwisowej. Volkswagen ustalił bowiem, że w objętych akcją samochodach Polo z silnikiem 1.0 MPI (kod literowy DSGB) może wystąpić poważna usterka.



Zgodnie z komunikatem producenta, olej silnikowy może się dostać do wzmacniacza siły hamowania, przez przewód podciśnieniowy prowadzący do pompy podwójnej we wspomnianym układzie. Olej silnikowy we wzmacniaczu ma negatywny wpływ na jego działanie i może w skrajnych przypadkach prowadzić do utraty wspomagania hamulca. Same hamulce nadal będą działać, ale będą wymagały użycia o wiele większej siły, co może zaskoczyć kierowcę i sprawić, że nie zatrzyma się on w porę przed przeszkodą.



Serwisy Volkswagena przygotowują się już do akcji serwisowej, magazynując potrzebne części. Sama naprawa jest bezpłatna i powinna potrwać od 1,5 do 4 godzin.