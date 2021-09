Volkswagen Grand California z Polski na targach Caravans Salon 2021

Zjawisko podróżowania i spędzania wakacji w kamperze w Polsce stale się rozwija, co potwierdzają badania rynku i opinii publicznej. Polacy doceniają swobodę i bezpieczeństwo podróżowania kamperem. Zmienia się również wiek posiadaczy kamperów. To już nie domena zamożnych osób starszych, a sposób podróżowania dla wszystkich. Odbywające się w Poznaniu targi Caravans Salon to zatem świetne miejsce do spotkań z innymi pasjonatami oraz do podjęcia decyzji zakupowych na kolejny sezon.

"Fabryka Volkswagen Poznań we Wrześni jest jedną z najnowocześniejszych w Europie fabryk motoryzacyjnych. Jesteśmy dumni z tego, że to właśnie u nas, na bazie wielokrotnie nagradzanego i cieszącego się dużym uznaniem klientów modelu Crafter, produkowana jest Grand California" - mówi Stefanie Hegels, dyrektor zakładu Volkswagen Poznań we Wrześni.



Na potrzeby produkcji tego modelu, jeszcze w roku 2019, w obszarze zabudów specjalnych Customized Solution powstała dedykowana linia montażowa. Produkcja liniowa obejmuje montaż dachu, modyfikacje karoserii oraz montaż końcowy elementów wyposażenia. Auto poddawane jest także testom szczelności w kabinie zraszania oraz pełnej kontroli jakościowej po skończonej zabudowie.

Reklama