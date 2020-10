Volkswagen Golf R - premiera już niebawem

To najmocniejsza wersja w historii niemieckiego kompaktu - właśnie rozpoczęło się odliczanie do premiery nowego Golfa R, która będzie miała miejsce 4 listopada. Volkswagen w szybkim tempie zwiększa ofertę sportowych Golfów – po debiucie wersji GTI, GTE oraz GTD przyszedł czas na najszybszą odmianę. Tak jak wszystkie Golfy, również model z oznaczeniem R będzie produkowany w macierzystym zakładzie w Wolfsburgu.

Zdjęcie Volkswagen Golf R /

Mocniejszy, jeszcze bardziej dynamiczny, oszczędniejszy, lepiej skomunikowany z otoczeniem - oto główne cechy nowego Golfa R, najmocniejszej odmiany Golfa ósmej generacji. Na szczególną uwagę zasługuje napęd na cztery koła z systemem sterowania dopływem momentu obrotowego osobno do każdego z kół tylnej osi. Służy do tego tzw. menedżer dynamiki jazdy, który współpracuje z innymi urządzeniami i elementami zawieszenia, jak elektroniczna blokada mechanizmu różnicowego przedniej osi (XDS) i adaptacyjna regulacja zawieszenia DCC.



Pod maskę trafi czterocylindrowy silnik 2.0 z turbosprężarką, będący najmocniejszą wersją jednostek z serii EA 888, dostępnych w nowym Golfie. Ten nowoczesny silnik z bezpośrednim wtryskiem benzyny wyróżnia się takimi rozwiązaniami, jak umieszczony w głowicy cylindrów chłodzony cieczą układ odprowadzania spalin do turbosprężarki czy system zmiennego sterowania czasem otwarcia zaworów z podwójnym sterowaniem wałkiem rozrządu.



Pierwszy Golf R32, zaprezentowany w 2002 roku, wzbudził sensację w samochodowym świecie. Wyposażony w 3,2-litrowy sześciocylindrowy silnik o mocy 241 KM był najmocniejszym Golfem, jaki do tamtego czasu wyprodukował Volkswagen. Miał napęd na cztery koła i do prędkości 100 km/h rozpędzał się zaledwie w 6,6 sekundy. Znalazł trzy razy więcej nabywców niż zakładano. Od połowy 2003 roku Golf R32 był pierwszym Volkswagenem na świecie dostępnym z dwusprzęgłową skrzynią biegów (DSG).



W 2005 roku zadebiutował Golf R32 drugiej generacji, który z tej samej jednostki co poprzednik, krzesał 250 KM. Minęły cztery lata i podczas wystawy samochodowej IAA 2009 odbyła się premiera następcy tego auta, opracowanego w oparciu o Golfa szóstej generacji. Wolnossący silnik V6 zastąpiono czterocylindrową turbodoładowaną jednostką 2.0 TSI. Model "R32" przeistoczył się w Golfa "R", a wraz z tą zmianą do 270 KM zwiększyła się moc silnika modelu trzeciej generacji. We wrześniu 2013 roku, także na IAA, przedstawiono Golfa R czwartej generacji skonstruowanego na bazie Golfa 7, którego silnik oferował 310 KM.