Volkswagen Caddy Maxi już w produkcji

Seryjna produkcja Volkswagena Caddy piątej generacji ruszyła w zakładach Volkswagen Poznań w październiku roku 2020. Specjalnie na potrzeby tego modelu, fabryka została rozbudowana i znacznie zmodernizowana.

Nowy Volkswagen Caddy 5 Maxi, którego produkcję - w ślad za wersjami osobową, cargo i kempingową California - rozpoczęto właśnie w zakładach Volkswagen Poznań, charakteryzuje się znacznie większymi rozmiarami. Jego rozstaw osi jest o 215 mm większy niż wersji bazowej i wynosi 2970 mm. Długość przestrzeni ładunkowej wzrosła w ten sposób do 2150 mm, a długość całego pojazdu do 4853 mm. Pojemność ładunkowa Caddy Maxi to 4,0 m3. Nowy model charakteryzuje się również większą szerokością bocznych drzwi przesuwnych - teraz to 840 mm. W ten sposób w powiększonej powierzchni ładunkowej można umieścić bokiem aż dwie europalety, co jest oczywistą przewagą nad konkurencją.

"Rok 2020 przebiegał dla nas pod znakiem intensywnych przygotowań do produkcji Caddy piątej generacji. Ważnym członkiem tej rodziny modelowej jest również Caddy Maxi, którego produkcja właśnie rusza w Volkswagen Poznań. Dzięki automatyzacji produkcji znacznie zwiększyliśmy potencjał wytwarzania aut ze zwiększonym rozstawem osi, co jest o tyle ważne, że zapotrzebowanie na tego typu wersję momentami przewyższa 50% całego wolumenu Caddy" - podkreśla Dietmar Mnich, prezes zarządu Volkswagen Poznań.



W odróżnieniu od Caddy 4, produkcja Caddy 5 Maxi i Caddy 5 odbywa się na wspólnej linii - co jest nowością w Volkswagen Poznań.



"Właśnie rozpoczyna się faza uruchomienia produkcji seryjnej Caddy Maxi. Przebiega ona zgodnie z założonym harmonogramem" - mówi Marcin Kanturski, dyrektor produkcji w zakładzie w Poznaniu i dodaje "W przypadku Caddy 4 linie produkcji ścian bocznych w dziale budowy karoserii były wcześniej oddzielone, co powodowało, że występowało ograniczenie w ilości produkowanych samochodów. Po rozbudowie zakładu w Poznaniu, dzięki połączeniu procesu w jednej zautomatyzowanej linii, ograniczenia zostały zredukowane".