Toyota Yaris Cross zadebiutowała w Polsce

Yaris Cross to miejski SUV, który został zaprezentowany podczas oficjalnej polskiej premiery w Warszawie. Do końca września samochód zostanie zaprezentowany w około 50 salonach Toyoty. Auto jest od 1 czerwca oferowane w przedsprzedaży, a pierwsze egzemplarze zostaną dostarczone do nowych właścicieli w październiku.

Wraz z Yarisem Cross Toyota debiutuje w segmencie B-SUV. Auto jest dostępne z układem hybrydowym czwartej generacji i elektrycznym napędem na cztery koła AWD-i. Model jest dostępny w wersjach Active, Comfort, Executive, uterenowionej Adventure i limitowanej Premiere Edition. Dla każdej wersji można wybierać spośród bogatej gamy opcji kolorystycznych nadwozia. Paleta ta obejmuje 8 lakierów oraz 12 dwukolorowych kombinacji z czarnym, złotym lub białym dachem.

Już w podstawowej wersji Active samochód dysponuje systemem multimedialnym Toyota Touch 2 z kolorowym ekranem dotykowym o przekątnej 7 cali, USB, Apple CarPlay i Android Auto oraz usługami łączności Toyota Connected Car. Wersja ta obejmuje także pełny pakiet systemów bezpieczeństwa czynnego Toyota Safety Sense najnowszej generacji, zawierający m.in. układ zapobiegania kolizjom na skrzyżowaniach, wspomaganie kierownicy w razie ryzyka zderzenia, inteligentny tempomat adaptacyjny oraz system automatycznego powiadamiania ratunkowego eCall. Poziom bezpieczeństwa podnosi także siedem poduszek powietrznych w standardzie, w tym poduszka centralna między przednimi fotelami, która pojawiła się po raz pierwszy w Yarisie czwartej generacji jesienią ubiegłego roku.

Ponadto kierowca ma do dyspozycji kolorowy 4,2-calowy ekran na tablicy wskaźników, elektryczne, podgrzewane lusterka, klimatyzację manualną lub automatyczną dla wersji hybrydowej, podłokietnik, a także światła LED do jazdy dziennej. Do opcjonalnego wyposażenia należy m.in. nowy zaawansowany asystent parkowania Toyota Teammate oraz 7-calowy kolorowy wyświetlacz na tablicy wskaźników.

Yaris Cross w wersji Active kosztuje od 74 900 zł, zaś z napędem hybrydowym od 88 900 zł.

Wersje Adventure i Premiere Edition

Odmiana Adventure to jedna z trzech najwyższych wersji wyposażenia. Dostępna jest wyłącznie z układem hybrydowym - napędzającym przednią oś lub z napędem na cztery koła AWD-i. Wyróżnia ją dwukolorowe nadwozie, osłona przedniego i tylnego zderzaka, relingi dachowe, ciemnoszare, 18-calowe felgi aluminiowe, czarna podsufitka oraz dedykowana tapicerka z elementami skóry i złotymi przeszyciami. Auto otrzymało nowy system multimedialny Toyota Smart Connect z 9-calowym ekranem dotykowym, który można wzbogacić o nagłośnienie Premium Audio JBL z 8 głośnikami. Yaris Cross Hybrid w wersji Adventure jest dostępny od 115 900 zł.

Premiere Edition to najwyższa wersja Yarisa Cross, którą wyróżniają elektrycznie unoszone i otwierane bezdotykowo drzwi bagażnika, wyświetlacz HUD na przedniej szybie oraz skórzana tapicerka z perforacją. Auto w tej wersji ma wszystkie udogodnienia odmiany Adventure, dwukolorowe nadwozie i możliwość rozbudowania systemu multimedialnego o nagłośnienie klasy marki JBL. Auto w tej wersji kosztuje od 122 900 zł i będzie dostępne wyłącznie w 2021 roku.