Toyota GT86 Hakone Edition - specjalna, zielona wersja

Hakone Turnpike to przepiękna droga przez góry o dużych nachyleniach i ostrych zakrętach, która przypomina, że to na takich właśnie trasach w sercu Japonii narodził się drifting. Wystarczą dwie godziny jazdy z Tokio, by dotrzeć do tej legendarnej trasy i móc podziwiać zieleń górskiej roślinności, równocześnie doskonaląc swoje umiejętności kierowcy. Ten właśnie kolor głębokiej naturalnej zieleni zainspirował Toyotę do opracowania specjalnej wersji modelu GT86 na amerykański rynek – 86 Hakone Edition.

Zdjęcie Toyota GT86 Hakone Edition

Toyota GT86 to kompaktowe dwuosobowe coupe, którego prowadzenie jest wyjątkowo przyjemne. Niskie, sportowe auto wyróżnia się drapieżnym designem nawiązującym do klasycznych sportowych modeli Corolla AE86 i 2000GT, podkreślonym pakietem aerodynamicznym i światłami LED. Samochód jest napędzany wysokoobrotowym, wolnossącym silnikiem 2.0 typu bokser z wielopunktowym pośrednim i bezpośrednim wtryskiem paliwa. Silnik ten generuje 200 KM mocy przy 7000 obr./min oraz 205 Nm momentu obrotowego pomiędzy 6400 a 6600 obr./min, rozpędzając auto do setki w 7,6 s z 6-stopniową skrzynią manualną oraz w 8,2 z przekładnią automatyczną.

Już na pierwszy rzut oka wersja Hakone wyróżnia się unikalnym lakierem Hakone Green, z którym komponują się 17-calowe koła z lekkich stopów w kolorze brązu ze skręcanymi szprychami i tylny spojler. Wnętrze jest czarne, ale sportowe, podgrzewane fotele są pokryte skórzaną, brązowo-czarną tapicerką z wstawkami z Alcantary, a między nimi został umieszczony jasnobrązowo-czarny, przesuwany podłokietnik. W wielu miejscach we wnętrzu znajdziemy eleganckie przeszycia. Dodatkowe akcesoria - jak wysokiej jakości wykładzina podłogi bagażnika z wytłoczonym logo 86, oraz skórzana teczka i pokrowiec na kluczyki, także z wytłoczonym logo auta, zwiększają wyjątkowość tej wersji.



Zdjęcie Toyota GT86 Hakone Edition

Na wyposażenie Toyoty 86 Hakone Edition składają się ponadto system multimedialny kompatybilny z Android Auto i Apple CarPlay, inteligentny kluczyk, dwustrefowa klimatyzacja oraz zaawansowane systemy stabilizujące z trybem jazdy sportowej Track, który pozwala kierowcy rozwijać maksymalne osiągi auta przy ograniczonej do minimum interwencji elektronicznych systemów stabilizacji toru jazdy oraz kontroli trakcji.