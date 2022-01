Toyota GR Yaris to jeden z najciekawszych samochodów na rynku. Lekkie nadwozie z elementami z aluminium oraz włókna węglowego, wyjątkowy napęd na cztery koła GR Four z dwoma mechanizmami Torsen o ograniczonym poślizgu, mocny, trzycylindrowy silnik 1.6 z turbodoładowaniem, który seryjnie wytwarza aż 261 KM, a do tego manualna skrzynia biegów i klasyczny hamulec ręczny.

Właścicielom którzy chcą jeszcze bardziej się wyróżnić z pomocą przychodzą tunerzy, którzy oferują szereg elementów nadającym GR Yarisowi jeszcze bardziej wyjątkowego charakteru. TRD, czyli Toyota Racing Development, to nadworny tuner Toyoty i Lexusa. Jest doskonale znany w Japonii, ale też na rynku amerykańskim. Tworzy zestawy poprawiające wygląd, ale i osiągi niemal wszystkich samochodów tego koncernu.

Reklama

Do GR Yarisa też jest cały zestaw części, których jednym z atutów jest fakt, że ich montaż nie powoduje utraty gwarancji. Co więcej, ich jakość i trwałość są na najwyższym poziomie - TRD to w końcu marka wychowana na motorsporcie i tam testująca swoje rozwiązania.

Zdjęcie Toyota GR Yaris TRD /

GR Yaris po kuracji upiększającej od TRD może nieco zmienić oblicze. Z półki fabrycznego tunera Toyoty można zamówić m.in. przedni spojler, który jest identyczny z tym montowanym w GRMN Yarisie, limitowanej do 500 sztuk wersji wyłącznie na rynek japoński. Samochód może mieć też poszerzone progi, zmieniony tylny dyfuzor - te elementy rzeczywiście poprawiają aerodynamikę auta.

Z pomocą TRD można też poprawić osiągi GR Yarisa. W ofercie turnera jest m.in. układ wydechowy czy rozpórka przednich kielichów, która poprawia sztywność nadwozia, co jest najbardziej odczuwalne podczas pokonywania zakrętów. Dzięki temu GR Yaris, który już fabrycznie jest niemal sportowym autem, będzie prowadził się jeszcze precyzyjniej.

Zdjęcie Toyota GR Yaris TRD /

Co ważne, części TRD są od niedawna dostępne w Polsce za sprawą dealera Toyota Romanowski. W ofercie jest mnóstwo elementów od TRD, a firma zapowiada, że wkrótce na jej półkach znajdą się części do modelu GR86. Nowe coupe Toyoty zadebiutuje w Polsce jeszcze w pierwszej połowie 2022 roku, a TRD ma już przygotowany pełen zestaw elementów - od spojlerów, przez progi i zderzaki, aż po koła i elementy wpływające na osiągi, jak sprężyny czy hamulce.

***