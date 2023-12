Toyota elektryfikuje bestsellera. Debiutuje Hilux z miękką hybrydą

Spis treści: 01 Toyota Hilux nowym układem miękkiej hybrydy

02 Korzyści zelektryfikowanego napędu Hiluxa

03 Poprawione właściwości w terenie

04 Nowe systemy bezpieczeństwa

05 Nowa Toyota Hilux Mild Hybrid 48V. Kiedy w Polsce?

Toyota Hilux nowym układem miękkiej hybrydy

Toyota Hilux po raz pierwszy debiutuje z 48-woltowym układem miękkiej hybrydy. W najnowszej wersji wysokoprężny silnik o pojemności 2,8-litra, generujący moc 204 KM (150 kW) przy 3400 obr/min i 500 Nm momentu obrotowego w zakresie od 1600 do 2800 obr/min będzie wspierany przez kompaktowy generator oraz litową baterię (48V). Akumulator jest lekki (7,6 kg) i niewielkich rozmiarów, dlatego inżynierom udało się go zmieścić pod tylną kanapą, minimalizując jego wpływ na przestrzeń w kabinie.

Korzyści zelektryfikowanego napędu Hiluxa

Podobnie jak w przypadku innych hybrydowych układów mild hybrid, bateria doładowywana jest energią odzyskaną podczas hamowania. Przy w pełni naładowanym akumulatorze, silnik elektryczny może wspomóc jednostkę spalinową dodatkowymi 16 KM i 65 Nm momentu obrotowego.

Nowa Toyota Hilux Mild Hybrid 48V 1 / 6 Nowa Toyota Hilux Mild Hybrid 48V Źródło: materiały prasowe Autor: Toyota

Dodatkowo, jak podkreśla producent, obecność miękkiej hybrydy zapewnia lepszą reakcję na wciśnięcie pedału gazu, a z wykorzystaniem ulepszonego systemu Start&Stop pozwala zmniejszyć zużycie paliwa mocnego “ropniaka" do 5 procent. W terenie dodatkowa moc silnika elektrycznego ma przekładać się na płynniejsze przyspieszanie, zaś odzyskiwanie energii podczas hamowania ma ułatwić zjazdy ze wzniesień.

Poprawione właściwości w terenie

W odświeżonym Hiluxie pojawił się też system Multi-terrain Selelct, który poprawia właściwości jezdne w trudnym terenie, dając kierowcy możliwość dostosowania pracy systemu stabilizacji toru jazdy do warunków drogowych. Do wyboru jest w sumie pięć trybów skalibrowanych do regulacji mocy i poślizgu kół - Żwir, Piasek, Błoto, Głęboki Śnieg lub Skały.

Zdjęcie Nowa Toyota Hilux Mild Hybrid 48V debiutuje z nowymi systemami z zakresu bezpieczeństwa Toyota Safety Sense / Toyota

Ponieważ jednostkę elektryczną dostosowano do przeprawy przez wodę, Toyota Hilux 48V może przejechać przez wodę o głębokości do 700 mm. Auto z nowym napędem hybrydowym może pociągnąć przyczepę o masie do 3500 kg i ma ładowność na poziomie 1000 kg.

Nowe systemy bezpieczeństwa

Toyota Hilux Mild Hybrid 48V debiutuje z najnowszymi systemami bezpieczeństwa Toyota Safety Sense. Na pokładzie pojawia się więc rozszerzony system wczesnego reagowania w razie ryzyka zderzenia (PCS), zaktualizowany system ostrzegania o niezamierzonej zmianie pasa ruchu (LDA) oraz adaptacyjny tempomat (ACC) z asystentem rozpoznawania znaków drogowych (RSA)

Nowa Toyota Hilux Mild Hybrid 48V. Kiedy w Polsce?

Ceny zelektryfikowanego Hiluxa pozostają jeszcze tajemnicą. Na tę chwile importer zapowiada jedynie, że Toyota Hilux Mild Hybrid 48V pojawi się w europejskich salonach sprzedaży w drugiej połowie 2024 roku.