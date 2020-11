Toyota Camry przeszła modernizację

Hybrydowa limuzyna Toyoty otrzymała szereg drobnych zmian stylistycznych oraz nowsze multimedia i systemy wsparcia kierowcy.

Hybrydowa Camry otrzymała nowy przedni zderzak oraz nowy projekt górnego i dolnego grilla. Dolny może być wykończony w kolorze czarnym lub ciemnoszarym, natomiast na jego brzegach pojawiają się detale w kolorze chromowanym lub srebrnym.

Do wyboru są nowe aluminiowe felgi o średnicy 17" i 18". Siedemnastocalowe obręcze otrzymały skręcone szprychy w kształcie V, zaś większe koła mają podwójne, polerowane szprychy w kombinacji ze skręconymi ciemnymi szprychami. Gama kolorów nadwozia została wzbogacona o lakier Deep Metal Grey oraz nowe listwy między tylnymi światłami.

W odświeżonym wnętrzu zwraca uwagę nowy, szybciej reagujący na dotyk, 9-calowy ekran dotykowy na konsoli centralnej. Jest on zamontowany wyżej niż dotychczas, co poprawia widoczność. Do ekranu zostały dodane mechaniczne przyciski, które ułatwiają korzystanie z niego podczas jazdy. Zaktualizowany system multimedialny otrzymał szybsze oprogramowanie oraz integrację ze smartfonami za pośrednictwem Apple CarPlay i Android Auto.



Do wyboru są dwie skórzane tapicerki klasy w kolorze czarnym i beżowym, zdobione stylowymi perforacjami, które umożliwiają wentylację siedzeń. Dostępna jest także zupełnie nowa czarna tapicerka ze sztucznej skóry z materiałowymi wstawkami.

Wykończenia na tablicy wskaźników, konsoli centralnej i panelu przycisków na drzwiach mogą być wykonane z kompozytu Black Engineered Wood przypominającego drewno lub z atrakcyjnego wizualnie tworzywa Titanium Line Pattern o regularnym geometrycznym wzorze, dającym efekt trójwymiarowości.

Odświeżona Camry jest wyposażona w najnowszą wersję Toyota Safety Sense. Układ wczesnego reagowania w razie ryzyka zderzenia otrzymał nowe funkcje, w tym system wykrywania pieszych i rowerzystów, system zapobiegania zderzeniu czołowemu, wspomaganie kierownicy w razie ryzyka zderzenia oraz układ zapobiegania kolizjom na skrzyżowaniach. Camry otrzymuje także system redukcji prędkości na zakrętach oraz tempomat adaptacyjny, który za zgodą kierowcy dostosowuje prędkość samochodu do ograniczeń prędkości widocznych na mijanych znakach drogowych.

Asystent utrzymania pasa ruchu utrzymuje samochód na środku pasa i zapobiega zjechaniu samochodu z niego, ingerując w układ kierowniczy. W nowej wersji został udoskonalony - bardziej precyzyjnie wykrywa granice pasa ruchu, szybciej powraca do działania po intencjonalnej zmianie pasa przez kierowcę i skuteczniej utrzymuje właściwy tor jazdy, kontrując turbulencje podczas mijania dużych ciężarówek. Ponadto wcześniej oblicza promień łuku zakrętu, aby precyzyjniej dopasować do niego tor jazdy, a także ingeruje w układ kierowniczy z większą siłą, co sprawia, że działa przy wyższych prędkościach.

Nowa Toyota Camry trafi do sprzedaży w Europie w połowie roku 2021. Samochód będzie jak dotychczas oferowany wyłącznie z napędem hybrydowym.