Toyota C-HR teraz także w wersji GR Sport

Wraz z wprowadzeniem wersji GR Sport, a także nowymi kompozycjami kolorystycznymi i opcjonalną tapicerką Leather Beige w wariancie Executive, gama Toyoty C-HR w roku modelowym 2021 będzie wyraźnie ciekawsza

Zdjęcie Toyota C-HR GR Sport /

Toyota C-HR w wersji GR Sport ma specjalnie zaprojektowany pas przedni z czarnym tłem emblematu marki, a także przyciemnionym wnętrzem kloszy lamp, z kolei środkową część zderzaka oraz otoczenie lamp przeciwmgielnych wykończono w kolorze Piano Black. Całość uzupełnia grill w kolorze ciemnego chromu, a także nowy spojler przedni o agresywnych liniach.

Reklama

Patrząc z boku, uwagę zwracają dekoracyjne osłony drzwi w kolorze Piano Black oraz wyjątkowe dla tego modelu 19-calowe felgi. Z tyłu emblemat marki Toyota umieszczono również na czarnym tle, otoczenie świateł jest w kolorze Piano Black, a dolna część zderzaka została specjalnie zaprojektowana do tego modelu. Całość uzupełnia logo GR Sport.

Wersja GR Sport dostępna jest w siedmiu dwukolorowych wersjach kolorystycznych, w tym w zupełnie nowym połączeniu szarego lakieru Dynamic Grey z czarnym dachem.

Toyota C-HR GR Sport 1 / 18 Toyota C-HR GR Sport Źródło: udostępnij

Deska rozdzielcza wersji GR Sport została wykończona listwą dekoracyjną w kolorze Cool Silver, a fotele tapicerką skórzaną z elementami alcantary, poprzeszywaną czerwoną i szarą nicią - to bezpośrednia inspiracja kolorystyką serii GR. Specjalnie do tej wersji modelu kierownicę obszyto perforowaną skórą. Przeszycia czerwoną nicią znajdziemy także przy lewarku zmiany biegów. Do tego dochodzą nakładki progowe, logotypy GR Sport, przycisk Start z logo GR, a także animacja ekranu z akcentami GR.

Wersję GR Sport wyposażono w przyciemniane szyby tylne, inteligentny kluczyk, przednie światła w technologii LED, automatycznie składane lusterka, podgrzewanie przednich foteli oraz elektryczną regulację fotela kierowcy, a na liście opcji znajdziemy system nawigacji satelitarnej oraz system audio JBL z 8 głośnikami i subwooferem.

Zdjęcie Toyota C-HR GR Sport /

Wersja GR Sport ma wyjątkowe dla tego modelu opony oraz przeprojektowane zawieszenie i układ kierowniczy, które lepiej wykorzystują potencjał podwozia i oferują dynamiczne prowadzenie przy zachowaniu poziomu komfortu. Nowe opony Continental Premium Contact 6 (225/45), zwiększają przyczepność przedniej osi i sztywność na zakrętach, co skutkuje większą stabilnością na drodze i mniejszą podsterownością.



Z kolei wersja Executive dostępna będzie w dwóch nowych dwukolorowych kompozycjach, a paleta kolorów została rozszerzona o zupełnie nowy lakier - Oxide Bronze. Standardem są także nowe 18-calowe felgi aluminiowe o 10 podwójnych ramionach, a opcją - tapicerka skórzana w wariancie Leather Beige z elektrycznie sterowanym fotelem kierowcy.



Zdjęcie Toyota C-HR GR Sport /

Ponadto wszystkie Toyoty C-HR z roku modelowego 2021 zostaną wyposażone w najnowszą wersję zestawu technologii bezpieczeństwa czynnego Toyota Safety Sense. Do układu wczesnego reagowania w razie ryzyka zderzenia zostało dodanych kilka nowych funkcji. Należy do nich asystent kierowania, który jest połączony z funkcją wykrywania pieszych w dzień oraz z układem zapobiegania kolizjom na skrzyżowaniach.



Sprzedaż Toyoty C-HR w wersji GR Sport rozpocznie się w styczniu 2021 roku. Odświeżona wersja Executive jest dostępna w salonach od listopada 2020 roku.