Tak wygląda nowa Honda Integra! Ale nie ta co myślicie

Nowe samochody Acura Integra powróci na rynek!

Nowa Integra będzie... trudno powiedzieć jaka. Ma być ekscytująca i mieć wyrazistą stylistykę. A także nie być sprzedawana jako Honda, ale bardziej wyjątkowa Acura. O co więc chodzi z Hondą Intergą, której zdjęcia trafiły do sieci?

Okazuje się, że jest to przestylizowany Civic sedan, który trafi na rynek chiński. Oba modele są do siebie bardzo podobne, ale łatwo zauważyć, że Integra ma zmienione zderzaki, inny grill, a także bardziej smukłe i wyraziste reflektory, zarówno z przodu jak i z tyłu.



Zdjęcia pochodzą ze strony chińskiego Ministerstwa Przemysłu i Technologii Informacyjnej i widoczne na nich jest jedynie nadwozie modelu. Najpewniej jednak wnętrze różnić się będzie jedynie kosmetyką, w porównaniu do Civika.



Honda Integra jest całkiem dużym autem, mierząc 4689 mm długości, 1802 mm szerokości oraz 1415 mm wysokości. Pod jej maskę trafi najpewniej dobrze znany, także w Europie, doładowany silnik 1,5 l o mocy 182 KM, zestawiony ze skrzynią CVT.



Co ciekawe, Integra będzie oferowana na rynku równolegle z Civikiem sedanem. To dlatego, że pierwszy model produkowany będzie przez Guangqi Honda, a drugi przez Dongfeng Honda, a więc dwie osobne spółki joint venture. Co na tamtejszym rynku nie jest odosobnioną praktyką.

