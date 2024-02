Szwedzki producent samochodów ogłosił upadłość. Nie pomogły innowacje

Ciężarówki Volty przewozić po 16 europalet i dźwignąć nawet 8600 kg. Miały być niesamowicie zaawansowane technicznie i przyjazne środowisku. Niestety - model Zero nie wyjedzie na ulice, a firma Volta Trucks została zmuszona do zakończenia tego projektu.

Szwedzi po raz pierwszy pokazali swój projekt w 2020 r. Wymyślili, że stworzą idealną ciężarówkę do transportu towarów w miastach i ich okolicach. To miał być przełom na skalę światową.



Zdjęcie Ciężarówki marki Volta Trucks miały rozwiązać problem elektrycznego transportu towarów w miastach / materiały prasowe

Cechy szczególne ciężarówki Volta Zero

Kabina auta została zaprojektowana tak, by linia wzroku kierowcy przebiegała na wysokości ok. 1,8 metra, co miałoby pomóc w ocenie warunków podczas jazdy w mieście. Dodatkowo kierowca miał siedzieć na środku, a przeszklenie kabiny sprawiało, że mógł monitorować otoczenie w promieniu 220 stopni. Dodatkowo wspierał go zestaw kamer pozwalający na monitoring w zakresie 360 stopni. Auto miało być wyposażone we wszystkie systemy bezpieczeństwa i asystenty znane z samochodów osobowych.

Volta Zero miała powstawać w dużej mierze z biodegradowalnych materiałów opracowanych przez szwajcarskie laboratorium współpracujące z Europejską Agencją Kosmiczną. Do napędu służyć miały oczywiście silniki elektryczne, pozwalające na przejechaniu z pełnym załadunkiem do 200 km.



Volta Truck uzyskała europejską homologację na pierwszy model

Autorzy projektu zdobyli zaufanie inwestorów i pozyskali 300 mln euro na rozwój. Według wstępnych szacunków potencjalni klienci byli gotowi zamówić przeszło 5 tysięcy pojazdów. W austriackim mieście Steyr planowano już rozpoczęcie produkcji masowej, której docelową wielkość szacowano na 27 tys. pojazdów rocznie. Auto uzyskało homologację w wersji z dwoma pakietami akumulatorów - o pojemności 150 oraz 225 kWh.



Volta Truck ogłasza upadłość

Niestety, im bliżej rozpoczęcia produkcji, tym więcej pojawiło się trudności. Największym ciosem dla Szwedów było ogłoszenie upadłości przez dostawcę akumulatorów - firmę Proterra. W specjalnym oświadczeniu Volta stwierdziła, że decyzja dostawcy "wywarła znaczący wpływ (...) na plany produkcyjne, zmniejszając przewidywaną produkcję pojazdów". Dodatkowo "niepewność" dotycząca dostawcy akumulatorów wpłynęła na trudność w pozyskiwaniu funduszy od potencjalnych inwestorów. Innowacyjne, szwedzkie ciężarówki nie trafią na europejskie ulice.