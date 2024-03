Skoda Superb w nowej odmianie. Bogate wyposażenie za mniej niż 150 tys. zł

Spis treści: 01 Skoda Superb Liftback. Jakie silniki?

02 Wyposażenie Skody Superb Liftback

03 Ile kosztuje Skoda Superb Liftback?

Skoda Superb czwartej generacji dotychczas oferowana była na polskim rynku jedynie z nadwoziem kombi. Teraz klienci mogą już kupić auto również w odmianie liftback.

Skoda Superb Liftback. Jakie silniki?

Skoda Superb w tej wersji oferowana jest, póki co, w trzech wersjach napędowych. Klienci mogą zdecydować się na silnik benzynowy o pojemności 1,5 l ze wspomagającą go instalacją elektryczną w ramach układu miękkiej hybrydy. Oferuje on 150 KM mocy i 250 Nm momentu obrotowego. Do pierwszej "setki" rozpędza on auto w 9,2 sekundy. Prędkość maksymalna wynosi 225 km/h. Oprócz tego Superb dostępny jest z dwulitrową jednostką Diesla w dwóch wariantach. W pierwszym samochód oferuje 150 KM i 360 Nm i rozpędza się do 100 km/h w 9,2 s. Prędkość maksymalna to 225 km/h. Drugi z diesli generuje 193 KM i 400 Nm. Od 0 do 100 km/h rozpędza się w 7,5 sekundy. Prędkość maksymalna wynosi natomiast 238 km/h. Ten ostatni wariant wyróżnia się również napędem na cztery koła. Każda z wersji napędowych współpracuje z siedmiobiegową skrzynią DSG.

Zdjęcie Skoda Superb liftback oferowana jest obecnie w trzech wersjach napędowych. / Sebastian Kościółek / INTERIA.PL

Wyposażenie Skody Superb Liftback

Superb Liftback dostępny jest w trzech odmianach wyposażenia. Już w pierwszej z nich, Essence, klienci nie będą narzekać. Znajdziemy tutaj m.in.:

dwustrefową klimatyzację

10-calowy ekran wskaźników

10-calowy ekran multimediów

podgrzewane przednie fotele

fotele z manualną regulacją

reflektory Full LED i tylne światła LED

czujniki parkowania z tyłu

kamerę cofania

asystenta pasa ruchu

kontrolę odstępu z funkcją awaryjnego hamowania

rozpoznawanie znaków drogowych

system wykrywania zmęczenia kierowcy

16-calowe felgi

Drugą odmianą w ofercie modelu Skody jest wersja Selection. Tutaj ponadto liczyć można na:

trzystrefową klimatyzację

czujniki parkowania z przodu i z tyłu

częściowo elektrycznie sterowane przednie fotele

17-calowe felgi

przygotowanie pod hak holowniczy

bezdotykowe otwieranie elektrycznej klapy bagażnika

system bezkluczykowy

W topowej odmianie wyposażeniowej, L&K. Tutaj oferowane są:

ramka grilla w wykończeniu Unique Dark Chrome

18-calowe felgi

reflektory Top LED z Matrix Beam i tylne światła Top LED z dynamicznymi kierunkowskazami

w pełni elektrycznie sterowane fotele przednie z funkcją masażu

progresywny układ kierowniczy

13-calowy ekran multimediów

podgrzewaną przednią szybę oraz podgrzewaną kierownicę

Zdjęcie Skoda Superb Liftback dostępna jest w trzech wersjach wyposażenia. / Sebastian Kościółek / INTERIA.PL

Ile kosztuje Skoda Superb Liftback?

Najtańsza w obecnej ofercie Skody Superb liftback jest odmiana Essence. Z miękką hybrydą będziemy mogli zakupić auto w cenie 149 900 zł. Topowa w gamie jest wersja L&K ze 193-konnym silnikiem diesla. W tym przypadku za auto musimy zapłacić 232 900 zł.

Skoda Superb Liftback. Ceny Wersja Essence Selection L&K 1,5 TSI mHEV (150 KM) 149 900 zł 168 850 zł 198 850 zł 2,0 TDI (150 KM) 166 950 zł 185 900 zł 215 900 zł 2,0 TDI 4x4 (193 KM) 183 950 zł 202 900 zł 232 900 zł

Warto zaznaczyć, że od momentu debiutu na polskim rynku Skoda Superb czwartej generacji otrzymała nie tylko kolejne nadwozie. Oferta modelu wzbogaciła się również o 193-konnego diesla z napędem na cztery koła oraz standardową obecnie wersję wyposażeniową Essence. Jeśli klienci będą chcieli jednak zdecydować się na wersję kombi, muszą być przygotowani, że za podstawową odmianę trzeba będzie zapłacić więcej. Wersja Essence z miękką hybrydą kosztuje 156 900 zł.