Skoda Enyaq Coupe iV (niemal) bez tajemnic

Prototypy Skoda Enyaq GT przyłapana

Skoda Enyaq Coupe iV to bardziej dynamicznie wystylizowana odmiana dobrze już znanego elektrycznego SUVa. Jedynym co pozostaje niewiadomym na chwilę obecną, to detale tylnej części nadwozia. Poza tym wiemy wszystko, łącznie z tym, że auto mierzy 4653 mm, a więc jest o 4 mm dłuższe od standardowej wersji nadwoziowej oraz o 1 mm wyższe (1617 mm). Szerokość (1879 mm) oraz wysokość (2765 mm) pozostały bez zmian. Nieznacznie zmniejszył się za to bagażnik - z 585 l do 570 l.

Co ciekawe Enyaq Coupe standardowo będzie oferowany ze szklanym dachem panoramicznym. Niestety, w przeciwieństwie do klasycznej wersji nadwoziowej, nie będzie to dach otwierany. Nieco kontrowersyjna decyzja, ponieważ nie każdy lubi "panoramy" i nie wszyscy będą zadowoleni z jej obecności oraz faktu, że wliczona będzie w cenę auta. Z kolei wielu zwolenników szklanych dachów widzi w nich sens, pod warunkiem że są otwierane. Ktoś jednak w koncernie Volkswagena ma odmienne zdanie na ten temat i tak samo obowiązkowo stały szklany dach wprowadzono do Porsche Cayenne Coupe, chociaż w zwykłym jest on otwierany i opcjonalny.



Reklama

Zdjęcie Skoda Enyaq Coupe iV /

Patrząc na udostępnione przez Skodę zdjęcia Enyaka Coupe, warto zwrócić też uwagę na to, że zamaskowany jest także przód pojazdu. Czy to znaczy, że zmiany stylistyczne obejmą także pas przedni? Bynajmniej - samochód ten udało nam się przyłapać na czeskich drogach już w maju. Jego przód był identyczny jak klasycznej wersji i nie miał żadnego maskowania. Podobnie żadnych zmian nie powinniśmy oczekiwać na desce rozdzielczej i ogólnie we wnętrzu.



Zamaskowana Skoda Enyaq Coupe iV 1 / 12 Skoda Enyaq Coupe iV Źródło: udostępnij

Skoda Enyaq Coupe iV będzie też oferowana w tych samych wersjach układu napędowego, co klasyczny Enyak. Jedynym zastrzeżeniem jest brak bazowej odmiany iV 50 z silnikiem o mocy 148 KM i baterią o pojemności 55 kWh, która jednak w ogóle nie jest oferowana w Polsce. Gamę otwierać więc będzie wersja iV 60 mająca 179 KM i akumulator 62 kWh. Pozostałe odmiany mają największą z dostępnych baterii, czyli o pojemności 82 kWh. Enyaq iV 80 ma 204 KM, a iV 80x dodatkowy silnik z przodu, co daje 265 KM i napęd na wszystkie koła. W późniejszym terminie dołączy do nich, nieobecna jeszcze na rynku nawet w klasycznym Enyaku, usportowiona odmiana RS, generująca 306 KM.

Premiera Skody Enyaq Coupe iV zaplanowana jest na początek przyszłego roku.