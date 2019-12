Siedem ważnych premier Toyoty

Rok 2019 był dla Toyoty rokiem siedmiu premier. Japońska marka wprowadziła na rynek nowe auta różnych segmentów — kompaktową Corollę w trzech wersjach nadwozia, sportowe coupé GR Supra, SUV-a RAV4, sporego sedana Camry, a nawet kompaktowego dostawczaka Proace City. Każdy z nich okazał się na swój sposób rewolucyjny, a kilka wyraźnie wpłynęło na kształt rynku.

Corolla sedan, hatchback i TS kombi

Premiera nowej Corolli była niezwykle istotnym wydarzeniem w kalendarzu Toyoty. Trudno się dziwić, w końcu kompaktowe auto jest nie tylko najpopularniejszym samochodem w ofercie producenta, ale także najchętniej kupowanym modelem w historii całej motoryzacji. Nowa Corolla wprowadziła szereg istotnych zmian. Toyota postanowiła zrezygnować z nazwy Auris - obejmującej w ostatnich latach w Europie kompaktowego hatchbacka i kombi - i powrócić do oferowania Corolli w trzech odmianach nadwoziowych.

Rewolucja dotknęła również jednostek napędowych. Po raz pierwszy pod maską Corolli znalazł się układ hybrydowy - w przypadku sedana jest to sprawdzona jednostka o mocy 122 KM z benzyniakiem 1.8. Taki sam napęd znajdziemy również w Corollach hatchback i TS kombi, ale oprócz niego w obu modelach dostępna jest też wyraźnie mocniejsza hybryda 2.0 o łącznej mocy 184 KM. Hatchback z taką jednostką przyspiesza do 100 km/h w nawet 7,9 s. Corolla stała się zatem pierwszym modelem Toyoty oferowanym z dwoma rodzajami napędów hybrydowych. Pod koniec 2019 roku do tego grona dołączył odświeżony crossover C-HR, który również otrzymał 184-konną hybrydę.

Zmiany wprowadzone w nowej Toyocie Corolli nie kończą się na jednostkach napędowych. Auto zostało po raz pierwszy oparte na nowej modułowej platformie TNGA, a w każdej wersji dysponuje wielowahaczowym zawieszeniem tylnej osi. W standardzie kompakt jest też wyposażony w pakiet systemów bezpieczeństwa czynnego Toyota Safety Sense nowej, drugiej generacji. Rewolucja dotknęła także stylistyki auta - hatchback i kombi otrzymały sportowy, bardziej dynamiczny design, a sedan ostrzejsze, bardziej eleganckie linie.

Reakcja rynku na te zmiany daje inżynierom Toyoty powody do zadowolenia. Japoński kompakt nie tylko pozostaje najchętniej kupowanym autem na świecie, ale stał się także prawdziwym hitem w Polsce. Od pojawienia się na rynku Corolla jest nieprzerwanie najpopularniejszym samochodem na polskim rynku w ujęciach miesięcznych. A wynik 2 325 egzemplarzy zarejestrowanych w październiku był najlepszym uzyskanym przez jeden model od początku obecności Toyoty w Polsce. Ponadto Corolla otrzymała maksymalny wynik pięciu gwiazdek w testach zderzeniowych Euro NCAP. Model znalazł się również wśród finalistów konkursu Car of the Year 2020.

GR Supra

Zaangażowanie Toyoty w świat sportów samochodowych i aut sportowych rośnie, czego doskonałym dowodem była głośna premiera GR Supry. Sportowe coupé Toyoty powróciło po 17 latach nieobecności na rynku. Chociaż technologicznie i stylistycznie piąta odsłona modelu wyraźnie różni się od poprzedniej generacji, to podstawowe założenie pozostały niezmienione.



Nowa Supra to nadal wygodne i dobrze wyposażone tylnonapędowe coupé z turbodoładowanym silnikiem R6 pod maską. W przypadku nowego modelu za napęd służy 340-konna jednostka 3.0 z turbiną twin-scroll. Taki zestaw wytwarza 500 Nm i rozpędza samochód do setki w 4,3 s. Osiągi auta dodatkowo podkręcają elektronicznie sterowany aktywny dyferencjał, układ Launch Control czy adaptacyjne zawieszenie.

Na uwagę zasługuje także sama konstrukcja samochodu — jej sztywność jest wyższa niż w Lexusie LFA, środek ciężkości umieszczono niżej niż w Toyocie GT86, a rozkład mas pomiędzy osiami wynosi idealne 50:50. Inżynierowie Toyoty przyłożyli także wielką wagę do stosunku rozstawu osi do rozstawu kół. Proporcja wyniosła 1,55, co jest uznawane za złoty środek pomiędzy precyzją prowadzenia oraz stabilnością. To właśnie ta obsesja na punkcie prowadzenia sprawiła, że inżynierowie zdecydowali się uczynić nową Suprę autem wyłącznie dwumiejscowym.

GR Supra wywołała spore zamieszenie na rynku samochodów sportowych. Auto znalazło się na liście kandydatów do nagrody Car of the Year 2020, a także otrzymało nagrodę Złota Kierownica w kategorii najlepszego samochodu sportowego, przyznaną przez gazetę Bild am Sonntag oraz magazyn motoryzacyjny Auto Bild. Na bazie nowej Supry stworzono również samochody do driftu, a wkrótce do sprzedaży trafi GR Supra w specyfikacji GT4. Toyota opracowała to auto na potrzeby prywatnych zespołów wyścigowych.

RAV4

W 2019 roku doczekaliśmy się również premiery piątej odsłony modelu, którym 25 lat temu Toyota zrewolucjonizowała motoryzację i utworzyła rynek SUV-ów. Mowa oczywiście o modelu RAV4. Auto zmieniło się w znacznym stopniu i widać to już gołym okiem — styliści Toyoty zdecydowali się nadać piątej generacji RAV4 bardzo muskularną stylistykę. Zmiany dotknęły również wnętrza, które stało się bardziej przestronne i otrzymało prostszy design, a także lepsze materiały wykończeniowe. Zewnętrzne wymiary samochodu zmieniły się nieznacznie, ale wyraźnie urósł bagażnik, który obecnie liczy 580 l pojemności.



Podobnie jak nową Corollę, RAV4 również oparto na modułowej platformie TNGA. Pod maską możemy znaleźć klasycznego benzyniaka 2.0 o mocy 173 KM, a także napęd hybrydowy z jednostką 2.5 w dwóch wersjach — 218-konnej, która napędza wyłącznie przednie koła, a także 222-konnej 4x4. W tej drugiej wersji RAV4 Hybrid przyspiesza od 0 do 100 km/h nawet w 8,1 s. Z oferty zniknęła natomiast jednostka wysokoprężna. W nowej Toyocie RAV4 również znajdziemy najnowszy pakiet systemów bezpieczeństwa asystujących kierowcy, klimatyzację czy tempomat adaptacyjny dostępne w standardzie.

Hybrydowy RAV4 w mocniejszej wersji otrzymał nowy napęd 4x4 AWD-i, w którym tylną oś napędza wyłącznie silnik elektryczny. Siła napędowa dostępna dla tylnej osi wzrosła o 30%, a rozdział napędu między osie — w zależności od warunków jazdy — może się wahać między 100:0 a nawet 20:80. Ponadto auto wyposażono w terenowy system Trail Mode, który może zablokować koło pozbawione przyczepności, a moment obrotowy zamiast do niego trafi do koła mającego lepszy kontakt z podłożem.

Nowa Toyota RAV4 również otrzymała pięć gwiazdek w testach zderzeniowych Euro NCAP, a także znalazła się na liście kandydatów do nagrody Car of the Year 2020. Nowy RAV4 jest jednym z najchętniej kupowanych modeli Toyoty na europejskim i polskim rynku, a jego napęd hybrydowy cieszy się niezwykłą popularnością. Od stycznia do września 2019 roku RAV4 Hybrid był trzecią najpopularniejsza hybrydą Toyoty na polskim rynku. A w Europie Zachodniej i Środkowej napęd hybrydowy odpowiada za 80% sprzedaży RAV4.

Camry

Nowa Toyota Camry to kolejny wielki powrót. Japoński sedan był niedostępny w polskich salonach Toyoty przez 14 lat. W tym roku powrócił i tak jak nowy RAV4 jest oparty na modułowej platformie GA-K z rodziny TNGA oraz wyposażony w hybrydowy napęd o mocy 218 KM. Z taką jednostką prawie 4,9-metrowe Camry przyspiesza do setki w 8,3 s i zużywa średnio od 5,3 l benzyny na 100 km.



Mocną stroną nowej Toyoty Camry jest niewątpliwie komfort jazdy, pojemne wnętrze i bogate wyposażenie. W standardzie samochód dysponuje pakietem systemów bezpieczeństwa czynnego, dwustrefową klimatyzacją automatyczną, tempomatem adaptacyjnym czy przednimi i tylnymi czujnikami parkowania. A w najbogatszej konfiguracji znajdziemy m.in. wyświetlacz HUD, system audio JBL i tylny podłokietnik z panelem sterowania klimatyzacją czy radiem.

Nowa Toyota Camry spotkała się z bardzo dobrym przyjęciem na polskim rynku. Już w pierwszym roku obecności w salonach auto stało się drugim najpopularniejszym modelem segmentu E. Ale trudno się dziwić — Camry jest w końcu najchętniej kupowanym na świecie sedanem średniej wielkości.

Proace City

Toyota Proace City jest zupełną nowością w ofercie Toyoty. Nowy model dołączył w 2019 roku do większego Proace i powiększa gamę dostawczaków Toyoty. Samochód opracowano z myślą o użytkownikach potrzebujących pojemnego auta rodzinnego albo kompaktowej furgonetki — stąd dwie wersje nadwoziowe: City oraz City Verso. Ponadto obie odmiany można mieć w dwóch długościach nadwozia — Standard oraz Long.



Dostawczy Proace City — w zależności od rozmiaru — dysponuje przestrzenią ładunkową o maksymalnej pojemności 3,3 lub 3,8 m3. Natomiast rodzinny Proace City Verso może mieć nawet 7 miejsc, a w drugim rzędzie oferuje mocowania Isofix na każdym z foteli, co pozwala zamontować obok siebie nawet trzy foteliki dziecięce.

Toyoty Proace City oraz Proace City Verso są dostępne z silnikami benzynowymi i wysokoprężnymi oraz z manualnymi i automatycznymi skrzyniami biegów. Toyota wyposaża ten model również w systemy bezpieczeństwa czynnego. W przypadku rodzinnego Proace City Verso można znaleźć je w standardowym wyposażeniu. Warto również dodać, że Proace City oraz Proace City Verso są objęte gwarancją na trzy lata lub aż 1 000 000 kilometrów.

Proace City otworzył nowy rozdział w historii marki. Wraz z premierą modelu Toyota utworzyła odrębną sieć salonów oraz serwisów skoncentrowanych na sprzedaży i obsłudze samochodów dostawczych producenta — Toyota Professional.