Samochody z napędem hybrydowym plug-in nadal będą zwolnione z akcyzy

Zerowa stawka akcyzy dla niektórych samochodów hybrydowych typu plug-in weszła w życie na początku 2020 roku. Pierwotnie przepisy miały obowiązywać do końca tego roku.

Hybrydy plug-in zwolnione z akcyzy

Z początkiem roku 2020 rząd obniżył o połowę podatek akcyzowy od samochodów z klasycznym napędem hybrydowym (bez możliwości zewnętrznego ładowania). I tak, akcyza na hybrydę, w której silnik spalinowy ma od 2 do 3,5 l pojemności wynosi 9,3 proc., natomiast dla samochodów z silnikami do 2 litrów pojemności jest równa 1,55 proc.

O połowę została obniżona także akcyza na samochody hybrydowe typu plug-in, w których silniki spalinowe mają powyżej 2 l pojemności. Tym samym przepisem całkowicie zwolniono z akcyzy plug-iny, których silniki spalinowe mają pojemność mniejszą niż 2 litry.

Zerowa akcyza - obniżka dźwignią handlu

Rząd, a dokładniej Ministerstwo Finansów uważa, że popyt na hybrydy plug-in będzie w Polsce rósł. W związku z tym przedłużono obowiązywanie zerowej stawki akcyzy, o kolejny rok. Aktualną datą graniczą jest 31 grudnia 2023 roku.

W 2021 roku Polacy kupili ok. 7 tys. aut z napędem plug-in, które spełniały kryteria zwolnienia z akcyzy. Resort policzył, że dzięki zwolnieniu, każde auto było średnio o 4,2 tys. zł tańsze, co łącznie przełożyło się na oszczędność kupujących rzędu 30 mln zł.

MF stawia na prąd

Resort finansów rozważa przedłużenie obowiązywania zerowej stawki akcyzy na hybrydy plug-in oraz samochody elektryczne nawet do 2030 roku. Ma to związek z propagowaniem zeroemisyjnych i niskoemisyjnych pojazdów. Ministerstwo przewiduje, że średni roczny wzrost zainteresowania takimi pojazdami będzie wynosił nawet 10 proc.

Samochody hybrydowe ładowane wtyczką są traktowane przez rząd jako naturalny etap przejściowy dla kierowców, przed ostatecznym przejściem na samochody elektryczne. Jeśli rzeczywiście rząd utrzyma zerową akcyzę do 2030 roku, to ogólny koszt takiego posunięcia dla budżetu państwa będzie wynosił ok. 335 mln zł.

Niemcy kończą z preferencjami dla hybryd plug-in

Tymczasem np. Niemcy już od 2023 roku całkowicie rezygnują z obowiązującego w tym kraju programu dopłat do samochodów hybrydowych typu plug-in. Niemiecki rząd przychylił się do zdania osób krytykujących ten pomysł, które wskazywały, że w praktyce nikt nie ładuje samochodów hybrydowych, a wówczas są one napędzane przez duże i paliwożerne silniki spalinowe.

