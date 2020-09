Range Rover Velar otrzymał napęd hybrydowy oraz szereg zmian

Nie jest to face lifting, ale w gamie Velara pojawiło się kilka nowości, z których najważniejszą jest wprowadzenie napędu hybrydowego plug-in. Pojawił się też szereg nowości w wyposażeniu.

Zdjęcie Range Rover Velar /

Nowy układ hybrydowy typu plug-in o oznaczeniu P400e składa się z 2-litrowej jednostki spalinowej o mocy 300 KM i silnika elektrycznego generującego 143 KM, wytwarzając łącznie moc 404 KM i 640 Nm momentu obrotowego. Dzięki temu układ zapewnia przyspieszenie 0-100 km/h w zaledwie 5,4 sekundy. Akumulator litowo-jonowy o pojemności 17,1 kWh, umieszczony pod podłogą bagażnika, można naładować od 0% do 80% zaledwie 30 minut za pomocą szybkiej ładowarki DC lub 1 h 40 min za pomocą standardowej ładowarki ściennej o mocy 7 kW. Zasięg w trybie EV wynosi 53 km, a deklarowane zużycie paliwa to 2,2 l/100 km.

Do gamy Velara została również wprowadzona nowa rodzina 3-litrowych, sześciocylindrowych silników rzędowych Ingenium z technologią miękkiej hybrydy. Wersje benzynowe to P340 (340 KM) i P400 (400 KM), a wysokoprężna to D300 (300 KM). System MHEV w nich zastosowany wykorzystuje zintegrowaną prądnice rozruchową w komorze silnika do zbierania energii zwykle traconej podczas zwalniania, która jest następnie magazynowana w 48-woltowym akumulatorze litowo-jonowym umieszczonym pod podłogą bagażnika. Jest w stanie ponownie wykorzystać zgromadzoną energię, aby wspomagać silnik podczas przyspieszania, a także poprawiać działanie systemu Stop/Start.

Zdjęcie Range Rover Velar /

Dodatkowo w Range Roverze Velar wprowadzono czterocylindrowy silnik Ingenium D200 (204 KM). Diesel ten ma zapewniać zużycie paliwa na poziomie 6,3 l/100 km.



Kolejną nowością w modelu jest zmieniony system multimedialny, który "został zaprojektowany z myślą o łatwości użytkowania, z prostym interfejsem zmniejszającym liczbę interakcji w celu zwiększenia bezpieczeństwa". Producent podkreśla także zwiększoną responsywność i szybkość działania, a także to, że "ekrany i system nawigacji są gotowe do pracy w ciągu kilku sekund, również dzięki dedykowanemu źródłu zasilania". To dobra wiadomość, ponieważ obecnie stosowany system potrafił czasami bardzo długo "wstawać".

Zdjęcie Range Rover Velar /

Range Rover poprawił także komfort akustyczny w Velarze, dzięki systemowi aktywnej redukcji hałasu drogowego. Inteligentna technologia działa jak para wysokiej klasy słuchawek z redukcją szumów, stale monitorując wibracje z nawierzchni drogi i obliczając przeciwną fazę fali dźwiękowej potrzebnej do usunięcia hałasu słyszanego przez pasażerów. Efekt jest subtelny, ale minimalna redukcja 4 decybeli zapewnia zauważalną różnicę. System jest nawet w stanie dostosować poziom i położenie dźwięków odtwarzanych w kabinie w oparciu o liczbę pasażerów i ich pozycję w pojeździe za pomocą czujników pasów bezpieczeństwa.



Z kolei Nowy system filtracji powietrza w kabinie poprawia samopoczucie i czystość wnętrza Velara, zmniejszając poziom szkodliwych cząstek stałych, pyłków, a nawet zapachów. Nowy system - wprowadzony jako uzupełnienie dotychczasowej funkcji jonizacji powietrza w kabinie - filtruje drobne cząstki stałe, alergeny, pyłki, a nawet silne zapachy. Uruchamiany przyciskiem "Purify" na dolnym ekranie dotykowym, jest w stanie filtrować najdrobniejsze cząsteczki (do, a nawet poniżej PM2,5). Kierowca i pasażerowie mogą mieć pewność, że powietrze, którym oddychają wewnątrz Range Rovera Velar, jest czystsze niż powietrze na zewnątrz.

Zdjęcie Range Rover Velar /

Dostępny jest również nowy Activity Key drugiej generacji, który w razie potrzeby może całkowicie zastąpić tradycyjny kluczyk. Wodoodporne i odporne na wstrząsy urządzenie na nadgarstek zawiera teraz zegarek LCD i umożliwia klientom uruchamianie, zatrzymywanie, blokowanie i odblokowywanie pojazdu bez konieczności zabierania ze sobą tradycyjnego klucza.

Ostatnia z nowości to wersja "Velar Edition" zapewnia klientom jeszcze większy wybór i oferuje kombinację ulepszeń zewnętrznych i wewnętrznych. Wersja została oparta na specyfikacji R-Dynamic SE, ulepszenia obejmują czarny kontrastowy dach i dopasowane 20-calowe, czarne felgi aluminiowe, zapewniające wyrafinowaną prezencję. Charakterystyczny nowa edycja specjalna jest dostępna z dedykowanym lakierze metalicznym Lantau Bronze, a także w nowym kolorze Hakuba Silver, Santorini Black lub Eiger Grey.