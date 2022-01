Pierwsza jazda Porsche Taycan GTS - niemożliwe staje się możliwe

Taycan Sport Turismo to trzeci po sportowej limuzynie oraz odmianie Cross Turismo wariant nadwoziowy elektrycznego Porsche.

Samochód dostępny będzie w pięciu wersjach, w tym z napędem na tylne lub wszystkie koła oraz z dwoma rozmiarami baterii.



Debiutująca właśnie wersja Taycana - jak sugerują marketingowcy niemieckiej marki - skierowana jest do klientów chcących połączyć codzienną użyteczność z dynamiczną jazdy po utwardzonych drogach.

Porsche Taycan Sport Turismo - cennik startuje od 403 tys. zł

Porsche Taycan Sport Turismo oferuje o ponad 45 mm większą przestrzeń nad głowami pasażerów z tyłu niż w limuzynie.

Nad siedzeniem kierowcy wygospodarowano dodatkowe 9 mm wysokości. Ponadto otwór załadunkowy jest znacznie dłuższy (801 mm) i wyższy (543 mm) niż w limuzynie (odpowiednio 434 mm i 330 mm).



Dokładna pojemność tylnego bagażnika zależy od specyfikacji danego egzemplarza. W połączeniu z nagłośnieniem Sound Package Plus może on pomieścić do 446 l (limuzyna: 407 l), a z audio Bose Surround Sound System (standardowe wyposażenie Porsche Taycan Turbo Sport Turismo) 405 l.

Po złożeniu tylnych siedzeń (składanych w proporcji 60:40) pojemność można zwiększyć do, odpowiednio, 1212 lub 1171 l. A do tego dochodzi jeszcze 84-litrowy przedni bagażnik (tzw. frunk).

Jako pierwsze, bo pod koniec lutego 2022 roku na rynku pojawią się warianty Taycan Sport Turismo w odmianie GTS. Następnie w połowie marca, dołączą kolejne wersje.



Wspomniana już bazowa wersja Taycan Sport Turismo o mocy 326 KM i napędem na tylne koła wyceniono została na 403 tys. zł.



Odmiana 4S o mocy 435 KM i z napędem na obie osie dostępna jest od 467 tys. zł, a cennik wariantu GTS o mocy 517 KM ze standardowym układem 4x4 zaczyna się od 578 tys. zł.



Najdroższe wersje to Taycan Turbo Sport Turismo za 666 tys. zł oraz Taycan Turbo S Sport Turismo (625 KM) za 808 tys. zł - oba te auta posiadają elektryczny zestaw napędowy generujący łączną moc 625 KM i napędzający wszystkie koła.

***