Specjalna edycja obejmie wersje "bazowe" - Panamera (która w opisywanej odmianie nie trafi do Europy), Panamera 4 oraz Panamera 4 E-Hybrid. Wyróżnia się ona lakierowanymi na platynowy kolor dodatkami - oprawami wylotów powietrza w przednich błotnikach, napisem "PORSCHE" i oznaczenie modelu z tyłu oraz, w wariantach hybrydowych, bocznymi emblematami "e-hybrid". Oprócz tego otrzymujemy 21-calowe obręcze Exclusive Design Sport w kolorze Platinum, czarne sportowe końcówki układu wydechowego, przyciemniane tylne szyby, czarne listwy wokół bocznych okien z wykończeniem na wysoki połysk oraz tylne lampy Exclusive Design.

Reklama

We wnętrzu z kolei Panamera Platinum Edition wyróżnia się pakietem wykończenia wnętrza z elementami ozdobnymi ze szczotkowanego aluminium w kolorze czarnym, herbem Porsche na zagłówkach, analogowym zegarkiem na desce rozdzielczej oraz nakładkami progów drzwi z wykończeniem ze szczotkowanego aluminium w kolorze czarnym i z logo Platinum Edition.



Zdjęcie Porsche Panamera Platinum Edition /

Standardowe wyposażenie tej wersji obejmuje między innymi pneumatyczne zawieszenie, reflektory matrycowe, panoramiczny dach, asystenta parkowania z kamerą cofania, elektryczne domykanie drzwi, komfortowe fotele z 14-kierunkową regulacją elektryczną, podgrzewane przednie i tylne siedzenia oraz nagłośnienie Bose. Odmiana hybrydowa ma także na pokładzie ładowarkę AC o mocy 7,2 kW.

Porsche Panamera Platinum Edition 1 / 7 Porsche Panamera Platinum Edition Źródło: udostępnij

Pod maską Panamery 4 pracuje sześciocylindrowy silnik o pojemności 2,9-litra. Rozwija on moc 330 KM oraz 450 Nm momentu obrotowego, umożliwiając sprint do "setki" w 5,1 sekundy. W wersji hybrydowej wspomaga go dodatkowo silnik elektryczny o mocy 136 KM, co daje 464 KM mocy systemowej i pozwala na przyspieszenie do 100 km/h w 4,4 s



Porsche Panamera Platinum Edition zostanie zaprezentowana na Auto Show w Los Angeles 17 listopada. Dostawy samochodów do klientów rozpoczną się pod koniec stycznia przyszłego roku. W Europie opisywaną wersję kupimy także z nadwoziem Sport Turismo.



***