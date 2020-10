Porsche Panamera o mocy 700 KM

Porsche uzupełnia linię nowego modelu Panamery o kolejne odmiany - w tym o wariant rozwijający moc 514 kW (700 KM) oraz maksymalny moment obrotowy 870 Nm.

Zdjęcie /

Najmocniejszym reprezentantem zmodernizowanej gamy produktów jest teraz nowa Panamera Turbo S E-Hybrid, łącząca 4-litrowy silnik V8 biturbo o mocy 420 kW (571 KM) ze 136-konnym motorem elektrycznym (100 kW). Jej zasięg w trybie całkowicie elektrycznym wzrósł o 30%, w czym zasługa nowego akumulatora o pojemności 17,9 kWh oraz zoptymalizowanych trybów jazdy.

Reklama

To samo dotyczy nowego Porsche Panamera 4 E-Hybrid, w którym jednostkę elektryczną uzupełnia, tak jak dotąd, 2,9-litrowy silnik V6 biturbo (243 kW/330 KM) - co daje moc systemową 340 kW (462 KM).

Ofertę nowego modelu Panamera kompletuje wariant 4S, który osiąga 324 kW (440 KM), a przy tym korzysta ze wszystkich udoskonalonych ostatnio rozwiązań z zakresu podwozia, designu, wyposażenia oraz inforozrywki.

Zdjęcie /

Wraz z zaprezentowanym niedawno nowym wariantem Panamera 4S E-Hybrid o mocy systemowej 412 kW (560 KM) po raz pierwszy gama modelu Panamera obejmuje trzy hybrydy plug-in - a każda z nich jest dostępna z trzema rodzajami nadwozia do wyboru: jako sportowa limuzyna, Executive (wersja z długim rozstawem osi) oraz Sport Turismo.

W ten sposób Porsche rozwija swoją strategię E-Performance. Sercem układu napędowego jest tu silnik elektryczny, zintegrowany z 8-biegową przekładnią dwusprzęgłową (PDK). Generuje on moc 100 kW (136 KM) i maksymalny moment obrotowy 400 Nm.

Ze standardowym pakietem Sport Chrono i 4-litrowym motorem V8 biturbo, który teraz dostarcza 420 kW (571 KM) zamiast wcześniejszych 404 kW (550 KM), nowa Panamera Turbo S E-Hybrid na sprint od zera do 100 km/h potrzebuje 3,2 sekundy - czyli o 0,2 sekundy mniej niż poprzedniczka. Prędkość maksymalna wzrosła o 5 km/h, do 315 km/h. Z kolei Panamera 4 E-Hybrid osiąga 100 km/h ze startu zatrzymanego w zaledwie 4,4 sekundy (-0,2 s), a jej maksymalna prędkość wynosi 280 km/h (+2 km/h). Dzięki zastosowaniu zoptymalizowanych ogniw pojemność brutto wysokonapięciowego akumulatora została zwiększona z 14,1 do 17,9 kWh, a tryby jazdy zmodyfikowano pod kątem bardziej efektywnego wykorzystania energii.

Nowa Panamera Turbo S E-Hybrid oferuje do 50 km zasięgu w trybie całkowicie elektrycznym (w cyklu WLTP EAER City; NEDC: do 59 km), podczas gdy Panamera 4 E-Hybrid przy zerowej lokalnej emisji spalin może pokonać nawet do 56 km (cykl WLTP EAER City; NEDC: do 64 km).

Zdjęcie /

Hybrydy plug-in Porsche najlepiej ładować w domu - ze zwykłego gniazdka domowego, z gniazda przemysłowego. Zależnie od modelu, ze standardową ładowarką Porsche Mobile Charger moc ładowania może sięgać 7,2 kW. Ładowanie jest możliwe również na publicznych stacjach ładowania. Nowa Panamera 4S, zasilana 2,9-litrowym silnikiem V6 biturbo o mocy 324 kW (440 KM), z pakietem Sport Chrono przyspiesza od 0 do 100 km/h w 4,1 s (-0,1 s), a jej prędkość maksymalna wynosi 295 km/h (+6 km/h).

Samochód korzysta ze wszystkich funkcji zoptymalizowanych w ramach aktualizacji modelu i jest standardowo wyposażony w przedni pas Sport Design - wcześniej dostępny jako opcja. Charakteryzuje się on wypełnieniami otworów w zderzaku oraz dużymi bocznymi wlotami powietrza chłodzącego, a także jednorzędowym układem przednich świateł.

Nowo zaprojektowany przód Porsche Panamera Turbo S E-Hybrid wyróżnia się podwójnymi modułami przedniego oświetlenia Turbo w kształcie litery C i większymi bocznymi wlotami powietrza. Zmodernizowany pas świetlny z tyłu przebiega teraz przez pokrywę bagażnika, zyskał też odpowiednio dostosowany kontur.

Lista opcji obejmuje m.in. przyciemnione tylne lampy Exclusive Design z dynamiczną animacją funkcji oświetlenia powitalnego/pożegnalnego, trzy nowe wzory 20- i 21-calowych obręczy oraz dwa nowe kolory nadwozia (Cherry Metallic i Truffle Brown Metallic). Porsche Communication Management (PCM) oferuje wyświetlacz o wyższej rozdzielczości, a także dodatkowe funkcje i usługi cyfrowe, takie jak udoskonalone sterowanie głosowe online (Pilot głosowy), radar ryzyka informujący o oznakowaniu dróg i zagrożeniach, bezprzewodową łączność Apple® CarPlay oraz liczne usługi Connect.

Zawieszenie i układy sterowania wszystkich odmian nowego Porsche Panamera zostały zoptymalizowane zarówno pod kątem sportowego charakteru, jak i komfortu. W niektórych przypadkach wdrożono zupełnie nową strategię kontroli. Kolejna generacja układu kierowniczego oraz nowe opony zapewniają lepszą dynamikę poprzeczną i większą precyzję prowadzenia.

Zdjęcie /

Flagowy wariant Panamera Turbo S E-Hybrid jest standardowo wyposażony we wszystkie dostępne obecnie układy zawieszenia i sterowania, takie jak elektryczny system stabilizacji przechyłów Porsche Dynamic Chassis Control Sport (PDCC Sport), obejmujący Porsche Torque Vectoring Plus (PTV Plus), skrętną tylną oś wraz ze wspomaganiem układu kierowniczego Plus oraz hamulce Porsche Ceramic Composite Brake (PCCB). Nowe odmiany Porsche Panamera można już zamawiać. Pierwsze samochody pojawią się u dealerów na początku grudnia 2020 roku. Ceny Porsche Panamera 4 E-Hybrid zaczynają się od 476 tys. zł, Panamera 4S - od 546 tys. zł, a Panamera Turbo S E-Hybrid - od 924 tys. zł.