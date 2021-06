Porsche Cayenne Coupe rekordzistą Nurburgringu

Nowa wersja SUVa Porsche została oficjalnie najszybszym autem tej klasy na legendarnym torze. Szczegóły techniczne tej odmiany pozostają jeszcze tajemnicą.

Nowy wariant Porsche Cayenne udowodnił swój potencjał jeszcze przed wprowadzeniem na rynek. Kierowca testowy Lars Kern za kierownicą subtelnie zakamuflowanego, seryjnego egzemplarza, potrzebował zaledwie 7:38,925 min, by pokonać pełne, liczące 20 832 m długości okrążenie północnej pętli toru Nürburgring. Czas ten został poświadczony przez notariusza i w oficjalnych rankingach Nürburgring GmbH widnieje teraz jako nowy rekord w kategorii "SUV, samochód terenowy, van, pick-up".

Lars Kern rozpoczął swoje szybkie okrążenie północnej pętli 14 czerwca 2021 r. o godzinie 11:31, przy temperaturze zewnętrznej wynoszącej 23 stopnie Celsjusza. Temperatura toru sięgała 46 stopni Celsjusza. Aby zapewnić kierowcy odpowiedni poziom ochrony, bijący rekord egzemplarz Cayenne został wyposażony w wyścigowy fotel oraz w klatkę bezpieczeństwa. Notariusz potwierdził nie tylko czas przejazdu, ale i seryjny status wciąż lekko zakamuflowanego SUV-a, który już wkrótce zaliczy swój globalny debiut. Rekordowe okrążenie Cayenne pokonało na oponach Pirelli P Zero Corsa (22"). Zostały one opracowane specjalnie dla nowego wariantu i będą montowane w nim w standardzie.

Porsche nie zdradza jeszcze szczegółów technicznych nowej wersji Cayenne, ale nietrudno się ich domyślić. Wzorem Panamery powinniśmy otrzymać wersję Turbo S, ale bez wspomagania hybrydowego. Oznacza to, że 4-litrowy silnik V8 będzie rzucał na koła 630 KM. To o 50 mniej od hybrydy, ale dzięki mniejszej o ponad 300 kg masie własnej, odmiana ta będzie szybsza, 3,8 s do 100 km/h w Turbo S E-Hybrid.