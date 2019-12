Ostatnie Porsche 911 generacji 991 wyjechało z fabryki

Seria 991 to jak dotąd najwszechstronniej zaprojektowana generacja modelu 911. A przy okazji najchętniej kupowana, została bowiem wyprodukowana w 233 540 egzemplarzach. Ostatni z nich opuścił właśnie linię produkcyjną – to 911 Speedster.

Generacja 991 trafiła na rynek w 2011 r. Prawie 90% wszystkich komponentów samochodu zaprojektowano na nowo lub znacznie udoskonalono. Za sprawą lekkiego nadwozia z aluminiowo-stalowego kompozytu nowe 911 po raz pierwszy ważyło mniej od poprzednika. Podwozie, które skorzystało na zwiększeniu rozstawu osi o 100 mm, mogło być wyposażone w nowy, opcjonalny system stabilizacji przechyłów - Porsche Dynamic Chassis Control.



Wiosną 2012 r. do oferty dołączyła wersja kabriolet, a wraz z nią kolejna innowacja: po rozłożeniu poszycia dachowego lekkie magnezowe pałąki pozwalały uzyskać linię dachu zbliżoną do coupé - jak nigdy wcześniej. Co więcej, sylwetka zachowywała swój kontur nawet podczas jazdy z wysoką prędkością. Równie ciekawe było nowe 911 Targa, które pojawiło się pod koniec 2014 r. Podobnie jak legendarny pierwowzór, najnowszy wariant zamiast słupków B miał charakterystyczny szeroki pałąk. Po naciśnięciu przycisku jego przednią część dachu można było jednak automatycznie odsunąć i "schować" z tyłu.



Liczne innowacje miały swoją premierę w modelu 911 Turbo, który jako pierwszy w rodzinie 911 Carrera otrzymał aktywną aerodynamikę i silnik turbo zaopatrzony w filtr cząstek stałych.



Generacja 991 okazała się także idealną bazą dla modeli specjalnych oraz radykalnych aut sportowych. W 2013 r. Porsche świętowało 50. urodziny 911 - z tej okazji zaprezentowano ekskluzywnie wyposażoną limitowaną edycję modelu, zbudowaną w zaledwie 1963 egzemplarzach. W 2016 r. pojawiło się 911 R z 500-konnym wolnossącym silnikiem, przywołując wspomnienia o wyścigowym samochodzie sportowym o tej samej nazwie z 1967 r. Dwa inne purystyczne samochody sportowe nawiązujące do swoich klasycznych poprzedników zadebiutowały w 2017 r.: 911 T oraz 911 GT3 z pakietem Touring. Z generacją 991 zbiegło się też wyprodukowanie milionowego 911. Podobnie jak pierwsze służbowe 911 Ferry'ego Porsche, pamiątkowy egzemplarz - który nie trafił do sprzedaży - został polakierowany na kolor Irish Green i mógł pochwalić się fotelami obitymi skórą oraz tkaniną o wzorze pepita. W tym samym roku oddział Porsche Exclusive Manufaktur zaprezentował 911 Turbo S Exclusive Series o mocy 607 KM, w efektownym złotym odcieniu Golden Yellow Metallic.



W 2017 r. zadebiutowało najszybsze i najmocniejsze produkcyjne Porsche 911 wyposażone w technikę wyścigową - 911 GT2 RS o mocy 700 KM. A kilka miesięcy później pojawił się wariant wolnossący - 911 GT3 RS z wyścigowym podwoziem oraz 4-litrowym silnikiem o mocy 520 KM, łączący walory drogowe i torowe.



Zaprezentowany by uczcić 70. rocznicę sportowych samochodów Porsche, 911 Speedster ucieleśnia puryzm i przyjemność z jazdy - a to wszystko zapewniane przez 4-litrowy wolnossący silnik o mocy 510 KM, manualną 6-biegową skrzynię oraz sportowe podwozie skonfigurowane z myślą o wysokich osiągach. Dwumiejscowiec był nie tylko ostatnią odmianą generacji 991, ale stał się też ostatnim wyprodukowanym egzemplarzem tej serii - i stanowi kolejny kamień milowy w historii 911.