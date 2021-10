Nowy Lexus LX oficjalnie zapowiedziany

Lexus zaprezentuje nową generację swojego największego SUV-a w czasie wydarzeń w Arabii Saudyjskiej i Zjednoczonych Emiratach Arabskich (gdzie luksusowe terenówki znajdują wielu nabywców). Prezentacje odbędą się w środę 13 października o 18:30 polskiego czasu. W tym samym momencie ruszy premiera online. Hasłem przewodnim pokazu jest "Adventure awaits" (Przygoda czeka).

Zapowiadając premierę, Lexus podzielił się zdjęciem przedstawiającym tył flagowego SUV-a w nowym wydaniu oraz krótkim filmem. Możemy wyczytać z nich sporo informacji. Potężną tylną klapę - typową dla luksusowej terenówki - przecina teraz pozioma listwa świetlna. Taki zabieg stylistyczny nie dziwi nikogo, kto zna nowe Lexusy - podobne rozwiązanie styliści japońskiego producenta zastosowali w modelach NX czy UX.

Reklama

Na pokrywie bagażnika znalazło się też - zgodnie z pojawiającymi się wcześniej pogłoskami - oznaczenie LX 600. Wiemy zatem, że LX będzie dostępny z mocnym silnikiem benzynowym. Prawdopodobnie będzie to nowa jednostka 3.5 V6 z dwiema turbosprężarkami, podobna do tej, którą Toyota montuje w pokazanym niedawno Land Cruiserze 300. Motor wytwarza 415 KM i 650 Nm. Dla porównania kierowca aktualnego Lexusa LX 570 ma do dyspozycji około 390 KM oraz niecałe 550 Nm. Na ten moment to jednak spekulacje. Wszystkiego dowiemy się 13 października.

***