Nowe samochody Ford Ranger Raptor - premiera już niebawem

Najnowsze wcielenie Rangera Raptora otrzymało poszerzone nadkola i reflektory w kształcie litery C oraz grill nawiązujący wprost do amerykańskich pick-upów Forda z serii F. Do tego znajdziemy tam 17-calowe felgi z dostępnymi wyłącznie w modelu Raptor oponami terenowymi.

Nowe przednie i tylne sportowe fotele oraz obudowy nawiewów czy obszycie kierownicy otrzymały rzucające się w oczy pomarańczowe akcenty. Do tego łopatki przy kierownicy do obsługi automatycznej przekładni wykonane zostały z odlewów magnezu.

Na desce rozdzielczej pojawił się nowy 12,4-calowy w pełni cyfrowy zestaw wskaźników. Z kolei w centralnym miejscu kokpitu zamontowano 12-calowy dotykowy ekran systemu multimedialnego SYNC4, który już w serii oferuje m.in. bezprzewodową komunikację z Apple CarPlay i Android Auto.

Zdjęcie Standardowo w nowym Raptorze montowane będą opony AT w rozmiarze 285/70/R17 /

Zmodyfikowane zawieszenie z 2,5-calowymi amortyzatorami Ford Performance FOX, dostosowuje się w czasie rzeczywistym do warunków drogowych i terenowych. Projektanci pomyśleli też o zabezpieczeniu podwozia i mechanizmów znajdujących się pod podłogą Raptora.

Przednia płyta osłonowa z wysokowytrzymałej stali o grubości 2,3 mm jest prawie dwa razy większa niż w standardowym Rangerze nowej generacji i ma za zadanie chronić m.in. chłodnicę, układ kierowniczy, przednią część ramy, miskę olejową czy przedni mechanizm różnicowy.

Do wyboru dwa turbodiesle: 3.0 V6 EcoBoost i 2.0 R4 EcoBlue

Za napęd Rangera odpowiadać będzie benzynowa jednostka 3.0 EcoBoost V6 z podwójnym turbodoładowaniem, która osiąga 288 KM i 491 Nm. Wyposażony w dołączany napęd 4x4 pick-up oferuje też przełożenie redukcyjne oraz blokadę przedniego i tylnego mechanizmu różnicowego.

Widlasta jednostka z blokiem wykonanym z żeliwa standardowo współpracuje z 10-stopniowym "automatem" i posiada system podtrzymania otwarcia przepustnicy, dzięki czemu ogranicza się efekt tzw. turbo-dziury.

Znany z samochodów wyczynowych patent dostępny jest wyłącznie w trybie jazdy Baja i utrzymuje przepustnicę otwartą do trzech sekund po tym, jak kierowca zdejmie nogę z pedału przyspieszenia, co umożliwia szybszą reakcję silnika na ponowne wciśnięcie "gazu" np. przy wychodzeniu z zakrętu.

Zdjęcie Nowe amortyzatory FOX wypełnione zostały olejem wzbogaconym Teflonem, co ma zmniejszyć tarcie o około 50 proc. w porównaniu z poprzednim modelem /

Uzupełnieniem gamy silnikowej będzie 4-cylindrowy turbodiesel 2.0 EcoBlue, który pojawi się w nowym Rangerze Raptorze od 2023 roku. W oficjalnym komunikacie Ford podkreśla jednak, że szczegóły dotyczące dostępności silników na poszczególnych rynkach będą dostępne w późniejszym terminie.

Wracając do trybów jazdy, to w przypadku poruszania się po utwardzonych drogach kierowca ma do wyboru:

tryb normalny (Normal) - tryb jazdy skalibrowany z myślą o komforcie i niskim zużyciu paliwa,

tryb sportowy (Sport) - dostosowany do dynamicznej jazdy w terenie,

tryb na śliskie nawierzchnie (Slippery) - służy pewniejszej jeździe na śliskich lub nierównych nawierzchniach.

Z kolei w trakcie jazdy terenowej można dopasować działanie m.in. skrzyni biegów oraz elektronicznych systemów bezpieczeństwa poprzez:

tryb jazdy po skałach (Rock crawl) - pozwala na optymalną kontrolę podczas jazdy z bardzo niską prędkością po ekstremalnie skalistym i nierównym terenie,

tryb jazdy po piasku (Sand) - dostosowanie zmiany biegów i dostarczanej mocy do potrzeb poruszania się w piasku lub w głębokim śniegu,

tryb błoto/koleiny (Mud/Ruts) - zapewnienie maksymalnej przyczepności podczas ruszania i utrzymywanie odpowiedniego zapasu momentu obrotowego,

tryb Baja - wszystkie systemy samochodu ustawione pod kątem maksymalnych osiągów, aby uzyskać szczytowe rezultaty w warunkach jazdy terenowej z dużą prędkością.

Ponadto, co jest całkowitą nowością w stosunku do poprzedniej generacji, kierowca Rangera może decydować o głośności i brzmieniu silnika poprzez wciśnięcie przycisku na kierownicy lub wybierając jeden ze wspomnianych trybów jazdy. Wśród ustawień można znaleźć program:

Cichy - przedkłada ciszę nad osiągi i brzmienie, pozwalając zachować dobre relacje z sąsiadami,

Normalny - profil dźwiękowy przeznaczony do codziennego użytku, oferuje wyraziste brzmienie wydechu, które jednak nie jest zbyt głośne do codziennego poruszania się po ulicach. Profil ten jest domyślnie stosowany w trybach jazdy Normal, Slippery, Mud/Ruts oraz Rock Crawl,

Sport - oferuje głośniejszą i bardziej dynamiczne dźwięki wydechu,

Baja - wydech zachowuje się jak bezkompromisowo zbudowany układ przelotowy. Ten tryb ten przeznaczony jest tylko do użytku w terenie.