Nowa Toyotę GR Yaris pojawiła się w Szwecji

Toyota GR Yaris, nowy hot hatch japońskiej marki, pojawiła się w Szwecji. Samochód, który trafi do sprzedaży w drugiej połowie roku, zauważyliśmy na trasie Rajdu Szwecji.

Zdjęcie Za kierownicą GR Yarisa zasiadła prawdziwa legenda rajdów - Per Eklund /INTERIA.PL

GR Yaris to samochód wyjątkowy. Pod nadwoziem auta w rozmiarze segmentu B kryje się prawdziwy sportowy potwór - trzycylindrowy, turbodoładowany silnik o mocy 261 KM, innowacyjny napęd na cztery koła GR-FOUR, sześciobiegowa skrzynia manualna i lekka konstrukcja.

Samochód powstał na bazie doświadczeń Toyoty w rajdowych mistrzostwach świata, a nad autem pracowali wspólnie inżynierowie z Toyota Gazoo Racing oraz Tommi Mäkinen Racing, partnera Toyoty w WRC.

Japoński koncern chwali się, że GR Yaris jest gotowy do jazdy po odcinkach specjalnych. Na potwierdzenie tych słów Toyota udostępniła organizatorom Rajdu Szwecji czerwonego GR hot hatcha, by pełnił funkcję tzw. zerówki. To samochód, który przejeżdża całą trasę rajdu przed pierwszym zawodnikiem, upewniając się, że trasa jest zabezpieczona. Samochód jedzie po dokładnie tych samych drogach, po których chwilę później ścigają się najlepsi kierowcy świata.

Rajd Szwecji to jedna z najbardziej wymagających imprez w kalendarzu WRC. A w 2020 roku z powodu anomalii pogodowej poprzeczka jest zawieszona jeszcze wyżej - kierowcy mierzą się z trasą, która jest mieszanką szutru, śniegu i lodu. To duże wyzwanie dla rajdówek, a co dopiero dla seryjnego auta.

GR Yaris do roli “zerówki" na Rajd Szwecji nie został zmodyfikowany. Jedyną różnicę w stosunku do samochodu, który trafi do salonów, stanowią rajdowe felgi z oponami z kolcami oraz chlapacze, które mają chronić progi oraz zderzak przed zniszczeniem od kamieni i lodu. Wyposażenie dodatkowe stanowią systemy łączności, a także dwa zapasowe koła oraz... łopata.

Za kierownicą GR Yarisa zasiadła prawdziwa legenda rajdów - Per Eklund. 73-letni obecnie Szwed wygrał ten rajd w 1976 roku, a przez część kariery był związany z Toyotą jako członek Toyota Team Europe. Prowadził w mistrzostwach świata m.in. Celicę drugiej generacji czy B-grupową Celicę Twincam Turbo TA64.

GR Yaris znajdzie się w sprzedaży w drugiej połowie 2020 roku. Auto jest drugim globalnym modelem opracowanym przez Gazoo Racing i stanowi bazę kolejnej rajdówki WRC. Pierwsze testy Toyota GR Yaris WRC na 2021 rok ma już za sobą.