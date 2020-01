Nowa Honda Jazz na rynku w połowie roku

Latem w salonach pojawić się ma zupełnie nowa generacja Hondy Jazz. Co zmieniło się w popularnym modelu, którego premiera odbyła się na październikowym Tokio Motor Show?

Jak już informowaliśmy, samochód zbudowano od podstaw. Nowy Jazz ma być przede wszystkim funkcjonalny. Do wnętrza trafiły więc np. trwałe, wodoodporne tkaniny czy przyjemne, miękkie w dotyku, nowoczesne pokrycie deski rozdzielczej.

W kabinie znajdziemy np. 9-calowy centralny ekran dotykowy i 7-calowy wyświetlacz zegarów. Znakiem charakterystycznym jest dwuramienna kierownica. Szeroki podłokietnik, będący przedłużeniem konsoli środkowej, zaprojektowano na wysokości podłokietników drzwiowych. To dawać ma użytkownikom namiastkę komfortu, jaki zapewniają wnętrza większych samochodów. Z myślą o Europejczykach zaprojektowano też fotele, które zapewniają teraz wyższy komfort i lepsze podparcie lędźwiowe.

Dzięki zmniejszonej przez projektantów o połowę grubości słupków A wszyscy pasażerowie mają poczucie znacznie większej przestrzeni. Przez panoramiczną szybę przednią i przednie szyby boczne do wnętrza dociera mnóstwo światła, a ponadto, zarówno kierowca jak i pasażer, mają niezakłócone, szerokie pole widzenia. Energia kinetyczna po zderzeniu kierowana jest na słupek znajdujący się za nimi. Ta innowacja, opracowana wspólnie przez projektantów wnętrza i nadwozia, pozwoliła skrócić maskę i przesunąć kabinę do przodu, co wpłynęło korzystnie na przestronność przedziału pasażerskiego.

Nowa Jazz jest pierwszą, która seryjnie wyposażona będzie w napęd hybrydowy z dwoma silnikami elektrycznymi. Szczegóły dotyczące osiągów trzymane są w tajemnicy. Wszystko wskazuje na to, że oprócz elektrycznego silnika trakcyjnego, Jazz korzystać też będzie z - napędzanego paskiem - alternatora pełniącego funkcję rozrusznika.